Die kalte Progression und ihre Folgen (FOTO)

Kalte Progression: Weniger Geld trotz Gehaltserhöhung





Mehr als 35 Millionen Steuerpflichtige waren im vergangenen Jahr von der kaltenProgression betroffen. Ihre Belastung lag bei durchschnittlich rund 273 Euro.Das geht aus einer Mitteilung des Bundestags vom November 2024 hervor. Sollheißen: Wegen der kalten Progression hatten im vergangenen Jahr zig MillionenBeschäftigte in Deutschland trotz inflationsausgleichender Gehaltserhöhungen imSchnitt 273 Euro weniger zur Verfügung als davor.Wie kann das sein? Wer wegen der Inflation eine Lohnerhöhung erhält, rutschtunter Umständen in eine höhere Besteuerung. Entspricht die Lohnerhöhung derInflationsrate, vermutet man zunächst den Erhalt des Status quo. Aber: Mit einemhöheren Einkommen steigt der Steuersatz. Und de facto hat man weniger Geld inder Tasche. Das Gehaltsplus wird von der Inflation aufgefressen, die höherenSteuern werden aber fällig. Man spricht deshalb auch von einer schleichendenSteuererhöhung oder einer "Steuererhöhung durch Untätigkeit".So soll die kalte Progression ausgeglichen werdenIm Umkehrschluss sorgt die kalte Progression für folgendes Szenario: Der Staatnimmt mehr Geld durch Steuern ein, während Steuerpflichtige trotz Lohnerhöhungenweniger Geld zur Verfügung haben. Um dem entgegenzuwirken, legt dasBundesfinanzministerium alle zwei Jahre einen Steuerprogressionsbericht vor.2024 war es der sechste Bericht dieser Art, und aufgrund dessen sowie des 15.Existenzminimumberichts hat der Gesetzgeber Anpassungen beschlossen, welche diekalte Progression in den Jahren 2025 und 2026 ausgleichen sollen.Zum einen steigt der Grundfreibetrag für den Veranlagungszeitraum 2025 auf12.096 Euro und für 2026 auf 12.348 Euro. Ende des vergangenen Jahres war dieserbereits nachträglich für den Veranlagungszeitraum 2024 um 180 Euro auf 11.784Euro erhöht worden. Für Ehepaare gelten jeweils die doppelten Beträge. Ebenfallserhöht wird der Kinderfreibetrag: für 2025 auf 6.672 Euro und für 2026 auf 6.828Euro. Auch dieser war Ende des vergangenen Jahres rückwirkend für 2024 bereitserhöht worden - um 228 Euro auf 6.612 Euro. Zudem wurde das Kindergeld zum 1.Januar 2025 um 5 Euro auf jetzt 255 Euro pro Monat und Kind angehoben. Für 2026steigt es dann auf 259 Euro.Die Einkommensteuertarife werden angepasstDarüber hinaus werden die Eckwerte des Einkommensteuertarifs für 2025 und 2026"nach rechts" verschoben - somit verringert sich für Steuerpflichtige derSteuersatz. Für VLH-Vorstandsmitglied Uwe Rauhöft eine absolut notwendigeMaßnahme: "Eine fehlende Anpassung des Steuertarifs wäre eine Steuererhöhung fürArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer."So beginnt der Spitzensteuersatz von 42 Prozent in diesem Jahr fürAlleinstehende erst ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 68.481 Euro.Im Vorjahr war das bereits ab 66.761 Euro der Fall. Gar keine Steuern werden für2025 entsprechend dem Grundfreibetrag bei einem zu versteuernden Einkommen vonbis zu 12.096 Euro fällig. Unverändert bleibt hingegen der Eckwert für diesogenannte Reichensteuer: Der Steuersatz von 45 Prozent beginnt wie schon imVorjahr bei einem zu versteuernden Einkommen von 277.826 Euro.Bereits vor den Entscheidungen im Dezember 2024 war beschlossen worden, dass dieFreigrenze, bis zu der kein Solidaritätszuschlag bezahlt werden muss, weitersteigt. Nur noch Besserverdienenden ab einer tariflichen Einkommensteuer vonmehr als 19.950 Euro wird 2025 der Soli vom Gehalt abgezogen. Und 2026 steigtdie Grenze auf 20.350 Euro. Im vergangenen Jahr hatte sie bei einer tariflichenEinkommensteuer von 18.130 Euro gelegen.Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein DeutschlandsDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehrals einer Million Mitgliedern und bundesweit rund 3.000 BeratungsstellenDeutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt dieVLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Beraterinnen und Berater.Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragtsämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und einiges mehr imRahmen der Beratungsbefugnis nach § 4 StBerG.Pressekontakt:Steffen GallLohnsteuerhilfevereinVereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)Fritz-Voigt-Str. 1367433 Neustadt a.d. WeinstraßeTel.: 06321 4901-0Fax: 06321 4901-49E-Mail: mailto:presse@vlh.deWeb: http://www.vlh.de/presseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/69585/5958497OTS: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. - VLH