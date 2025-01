Siemens Energy erholt dank Zahlen - Schwung lässt aber nach

(Kursentwicklung aktualisiert, weiteres Kursziel)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Siemens Energy haben sich am Dienstag dank guter Quartals-Eckdaten vom KI-Gewitter zu Wochenbeginn erholt. Der Auftrieb war aber bei weitem nicht so stark, wie es im vorbörslichen Handel mit zweistelligem Plus noch den Anschein hatte. Im regulären Xetra-Geschäft ging es am Vormittag um bis zu 5 Prozent zurück an die 50-Tage-Linie. Dabei kosteten die Papiere der Bayern 50,80 Euro.

Am Montag waren sie im Zuge der Debatte um das chinesische KI-Start-up DeepSeek zeitweise um mehr als 22 Prozent eingebrochen, nachdem sie am Freitag noch einen Rekord von 60,40 Euro erreicht hatten. DeepSeek hatte gezeigt, dass Software mit Künstlicher Intelligenz möglicherweise mit viel weniger Rechenleistung trainiert werden kann als man bisher dachte.