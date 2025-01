Mehrheit wünscht sich gesündere Getränke im Supermarkt / Unzureichendes Angebot verleitet zu ungesundem Konsum (FOTO)

--------------------------------------------------------------

- 69 Prozent der in Deutschland Befragten würden es befürworten, wenn ihrSupermarkt ungesunde Getränke durch gesunde Alternativen ersetzt.- Energielieferant, Immunbooster oder Konzentrationsförderer: VitaminreicheGetränke erfreuen sich großer Beliebtheit.- Fast alle Verbraucherinnen und Verbraucher unter 35 Jahren (95%) wollen beider Optimierung ihrer Ernährungsgewohnheiten unterstützt werden.Das steigende Interesse an gesunder Ernährung wird im Getränkeregal offenbarnicht erfüllt. Denn zwei Drittel des Sortiments werden derzeit vonVerbraucherinnen und Verbrauchern als ungesund eingestuft. Das ist vielenKundinnen und Kunden (61%) zu viel, wie eine aktuelle Deloitte-Befragung zeigt.69 Prozent der in Deutschland Befragten würden es befürworten, wenn ihrSupermarkt ungesunde Getränke durch gesunde Alternativen ersetzt.Konkret bedeutet das für 42 Prozent der Befragten möglichst wenig Zucker (vgl.Abbildung 1). Vitamine und Mineralstoffe sowie natürliche Inhaltsstoffe machenfür 32 und 27 Prozent der Teilnehmenden ein gesundes Getränk aus. Dabei gibt esunterschiedliche Vorstellungen je nach Alter: Während die Abneigung gegen Zuckersowie der Wunsch nach Vitaminen und Mineralstoffen altersübergreifend stark ist(vgl. Abbildung 2), erwarten nur 13 Prozent der 18- bis 24-Jährigen natürlicheInhaltsstoffe in gesunden Getränken. In der ältesten Befragungsgruppe (65+Jahre) ist es dagegen fast jeder Dritte."Die Verbraucherinnen und Verbraucher eint der Wunsch nach gesunder Ernährung,doch das Verständnis ist höchst individuell. Anbieter sind gut beraten, ihrSortiment sehr genau an die Zielgruppe anzupassen", ordnet Egbert Wege, Partnerund Einzelhandelsexperte bei Deloitte, die Ergebnisse ein.Getränke sollen die Gesundheit stärken, nicht nur "nicht ungesund" seinAusgesprochener Beliebtheit erfreuen sich aktuell Vitamine, Mineralstoffe undSpurenelemente in Getränken. Fast jeder Dritte (32%) hält sie für einentscheidendes Kriterium eines gesunden Getränks. Interessant dabei: Die meistenBefragten (92%) haben kein spezifisches Nahrungsergänzungsmittel in flüssigerForm im Blick, sie wünschen sich lediglich "viele Vitamine". "Dieser Entwicklungfolgend sollten Hersteller Produkte mit für die breite Masse geeignetenInhaltsstoffen entwickeln und deren gesundheitliche Vorteile klarkommunizieren", so Anna Krug, Director und Einzelhandelsexpertin bei Deloitte.