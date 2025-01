Weltweiter Markt für Zelltherapie soll bis 2034 jährlich um 20% wachsen – Biotechfirma Hemostemix könnte zu den Gewinnern gehören

Zelltherapien erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit. Gleichzeitig führen fortschrittliche Therapien in der Onkologie, der regenerativen Medizin und in der Immunologie dazu, dass auch das Angebot immer größer wird. Beide Aspekte verstärken einander, denn neue Therapien schaffen eine zusätzliche Nachfrage und in einem Markt, der immer weiterwächst, wird auch rege geforscht, was früher oder später zu neuen Anwendungen führt.