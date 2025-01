LichtBlick eMobility startet Aufbau des eigenen Schnellladenetzes / Bereitstellung von über 200 öffentlichen Schnellladepunkten an famila- und Markant-Märkten bis Ende 2025 Die LichtBlick eMobility GmbH errichtet in den kommenden elf Monaten über 200 Schnellladepunkte an öffentlichen Standorten in Norddeutschland. Die Ladesäulen mit einer Leistung von jeweils bis zu 400 Kilowatt werden an mehr als 25 famila- und …