Knallt in der Birne und im Depot: Schnaps-Aktie vor Mega-Comeback!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – Diageo

Allen Gesundheits- und Fitnesstrends zum Trotz erfreuen sich alkoholische Getränke ungebrochen großer Beliebtheit. Einer der weltweit größten Spirituosenkonzerne ist das in London beheimatete Unternehmen Diageo, das in fast allen Ländern der Welt vertreten ist und über ein Portfolio von mehr als 150 Marken verfügt.

Dazu gehören neben den beiden Brauereien Guinness und Kilkenny die Gin-Marken Tanqueray und Gordon's Gin, aus dem Bereich Rum Captain Morgan, die Tequila-Marke José Cervo sowie im Wodka-Segment Smirnoff. Dazu kommen etliche Whiskybrennereien. In Summe haben diese Marken im abgelaufenen Geschäftsjahr zu einem Gesamtumsatz von 20,3 Milliarden Britischen Pfund (GBP) erzielt und einen Nettoertrag in Höhe von 3,87 Milliarden GBP erwirtschaftet. Bei Diageo sprudelt also nicht nur der Alkohol, sondern auch die Gewinne.

Diesen Umstand hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren zur kontinuierlichen Steigerung seiner Dividende genutzt. Lange war die Aktie von Diageo einer der beliebtesten Dividendenwachstumswerte im britischen beziehungsweise europäischen Anlageuniversum. Diesen Status hat das Papier in den vergangenen drei Jahren eingebüßt, da diese von einer anhaltenden Talfahrt der Aktie geprägt waren – diese ist der zwischenzeitlich aus dem Ruder gelaufenen Bewertung zum Opfer gefallen. Inzwischen verdichten sich jedoch die Zeichen für eine Trendwende. Wer rechtzeitig mit dem passenden Produkt einsteigt, kann hochprozentige Gewinne erzielen!

Diageo Chartsignale

Bodenbildung nach Talfahrt: Für Diageo geht es bereits seit drei Jahren bergab. Nun ist es jedoch zu einer aussichtsreichen Bodenbildung gekommen.

Für Diageo geht es bereits seit drei Jahren bergab. Nun ist es jedoch zu einer aussichtsreichen Bodenbildung gekommen. Bullishe Divergenzen: Gegen den Trend der Aktie handeln die technischen Indikatoren in Aufwärtstrends. Das macht eine Trendwende wahrscheinlich.

Gegen den Trend der Aktie handeln die technischen Indikatoren in Aufwärtstrends. Das macht eine Trendwende wahrscheinlich. Erstes Kaufsignal: Mit dem Sprung über die 50-Tage-Linie ist der Diageo-Aktie ein erstes prozyklisches Kaufsignal gelungen, das zu weiteren Gewinnen führen könnte.

Mit dem Sprung über die 50-Tage-Linie ist der Diageo-Aktie ein erstes prozyklisches Kaufsignal gelungen, das zu weiteren Gewinnen führen könnte. Wichtiger Widerstand voraus: Das Papier steht unmittelbar vor dem Sprung über die 200-Tage-Linie. Fällt diese, dürfte der Weg nach oben frei sein.

Hochprozentige Turnaround-Chance

Nach dem Corona-Crash erwischte Diageo mit 2021 und 2022 zwei hervorragende Jahrgänge, in den sich die Aktie um etwa 70 Prozent auf das bis heute gültige Allzeithoch von 41,10 GBP verteuern konnte. Das allerdings hatte ein Kurs-Gewinn-Verhältnis zwischen 25 und 30 zur Folge – deutlich zu viel für ein Unternehmen mit einem (organischen) Umsatzwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich.

Die Quittung für diese fundamentale Übertreibung ließ nicht lange auf sich warten und im März 2022 crashte die Aktie zum ersten Mal um 20 Prozent. Davon konnte sich Diageo zwar noch einmal erholen, anschließend setzte eine drei Jahre anhaltende Talfahrt und eine Halbierung des Aktienkurses ein. Seit einigen Monaten arbeiten die Käuferinnen und Käufer an einer Bodenbildung.

Erste Erfolge nach Bodenbildung

Im Bereich von 23,50 GBP ist Diageo wiederholt auf Kaufinteresse gestoßen. Das hat zu einer Horizontalunterstützung geführt, von der aus die Aktie mehrere Erholungsversuche starten konnte. Die scheiterten zwar immer wieder an ganz unterschiedlichen Widerstandsmarken, führten aber nichtsdestotrotz zu einem ersten Erfolg: Die Oberkante des Abwärtstrendkanals, der das Kursgeschehen eineinhalb Jahre bestimmt hatte, konnte überwunden werden.

Zwar fiel Diageo noch einmal unter den Unterstützungsbereich von 23,50 GBP zurück, das führte jedoch nicht zu deiner dauerhaften Rückkehr in den Abwärtstrendkanal. Ein Großteil des Kursgeschehens der vergangenen Wochen spielte sich im Umfeld der gleitenden Durchschnitte statt. Das bietet jetzt eine große Chance, denn nach dem erneuten Überwinden der 50-Tage-Linie steht Diageo unmittelbar vor dem (möglichen) Sprung über die 200-Tage-Linie. Das ist das für eine Trendwende noch fehlende Puzzleteil.

Hohe Chancen auf eine Trendwende

Die Chancen hierfür stehen gut. Grund für diese Annahme sind die bullishen Divergenzen in der technischen Indikation. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD handeln schon seit geraumer Zeit gegen den Trend der Aktie in Aufwärtstrends. Solche konträr verlaufenden Entwicklungen sind häufig Vorboten von Trendwenden.

In den vergangenen Wochen ist es in der Aktie zu einem kurzfristigen Aufwärtstrend gekommen. Dieser wurde durch einen Anstieg von RSI und MACD sowie dem Sprung über die 50-Tage-Linie bestätigt. Dazu kommt, dass der MACD sein Vorzeichen gewechselt hat und über die Nulllinie geklettert ist. Auch das gilt als Zeichen für einen technisch bestätigten Aufwärtstrend.

Aktie mit Schwung, aber nicht zu viel – das lässt Platz nach oben

Gleichzeitig präsentiert sich der RSI mit einem Tageswert von 55 in guter Verfassung und deutet damit auf Schwung hin, der sich weiter beschleunigen könnte – dieses Signal liefert auch der oberhalb seiner (roten) Signallinie notierende MACD. Damit stehen die Zeichen auf einen erneuten Anstiegsversuch über die 200-Tage-Linie, zumal Diageo inmitten des Tech-Crashs zum Wochenauftakt relative Stärke bewiesen und über die 25-Pfund-Marke gestiegen ist.

Kann der Durchschnitt der vergangenen 200-Tage-Linie überwunden werden, wäre der Weg frei bis 27,50 GBP, was einem unmittelbaren Anstiegspotenzial von 10 Prozent entspricht. Ein weiterer Widerstandsbereich liegt bei 30 GBP. Grundsätzlich sind der Aktie nach einem Anstieg über die 200-Tage-Linie aber keine Grenzen gesetzt, solange sie diese in Korrekturen verteidigen kann.

Auch die Bewertung spricht für eine Erholung

Unterstützt wird die These einer unmittelbaren Trendwende durch die inzwischen moderate Bewertung. Für 2025 ist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,8 veranschlagt. Das liegt deutlich unter dem Zehnjahresmittel von 25 sowie etwas unter dem Branchendurchschnitt, der knapp 19 beträgt.

Mit Blick auf die Empfehlungen zur Aktie genießt Diageo die Unterstützung der Analysten. Bei insgesamt 22 Einschätzungen kommt der Spirituosenkonzern zwölfmal auf "Kaufen" oder "Übergewichten", sechs Experten empfehlen das Halten der Aktie und nur vier Analysten haben das Reduzieren oder Verkaufen empfohlen. Als fairer Wert ist im Mittel ein Kurs von 26,55 GPB genannt, was ein Aufwärtspotenzial von 6,4 Prozent bedeutet.

Sollte die Trendwende der Aktie gelingen, könnten die Analysten ihre Kursziele jedoch rasch erhöhen, denn in den vergangenen drei Jahren haben sie diese zuvor konsequent gesenkt. Wiederholte Kurszielanhebungen insbesondere reichweitenstarker Research-Häuser könnten die Erholung der Aktie dann anheizen und beschleunigen.

Diageo auf einen Blick

ISIN: GB0002374006

GB0002374006 Börsenwert: 55,82 Milliarden Britische Pfund

55,82 Milliarden Britische Pfund Dividendenrendite: 3,4 Prozent

3,4 Prozent KGVe 2025: 18,8

18,8 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Kaufen Fairer Wert lt. Konsens: 26,41 Britische Pfund

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Das gegenwärtige Setup, die Kombination aus moderater Bewertung und aussichtsreicher Trendwendeformation, bietet ein attraktives Chance-Risiko-Profil auf der Long-Seite. Anlegerinnen und Anleger, die die jetzt Aktie kaufen, erhalten neben der Möglichkeit auf starke Kursgewinne in vergleichsweise kurzer Zeit eine Dividendenrendite von 3,4 Prozent.

Wer auf diese verzichten und lieber seine Chancen auf hohe Kursgewinne maximieren möchte, kann das mithilfe des KO-Zertifikates MG2L96 tun. Dabei handelt es sich um einen Knock-out mit eingebautem Stopp-Loss, was Verluste im Fall eines KO-Ereignisses minimiert. Statt eines Totalverlustes kommt es nämlich dann zu einer Rückzahlung, die sich aus der Differenz von KO-Barriere und Basispreis ergibt. Dieser Rückzahlungsbetrag liegt aktuell bei 0,13 Euro. Dadurch ist der Verlust auf -61,8 Prozent begrenzt. Ausnahmen ergeben sich nur, wenn die KO-Barriere per Gap unterschritten werden sollte, dann kann die Rückzahlung auch geringer ausfallen.

Zur Oberseite hingegen bietet MG2L96 die Chance auf hohe Kursgewinne, sollte sich das Trendwendesetup entfalten. Beim Erreichen der ersten Widerstandszone von 27,50 GBP wäre mit einer Rendite von 86,5 Prozent zu rechnen, sollte Diageo sogar bis in den Bereich von 30,00 GBP steigen, winkt die Chance auf 173,5 Prozent. Weitere Fälle sind im Auszahlungsprofil festgehalten:

Szenariotabelle

KO-Zertifikat MG2L96 (KO-Barriere bei 23,29 £) Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Kaufpreis Aktie 24,87 £ Kaufpreis KO-Zertifikat 0,34 € KO-Barriere 23,29 £ Basispreis 22,18 £ Laufzeit endlos Verkaufspreis Aktie 23,00 £ 25,00 £ 27,00 £ 29,00 £ 31,00 £ Wertentw. m. KO-Zertifikat 0,13 € 0,34 € 0,57 € 0,81 € 1,05 € Rendite Aktie -7,5 % -0,5 % +8,6 % +16,6 % +24,6 % Rendite KO-Zertifikat -61,8 % ±0,0 % +67,6 % +138,2 % +208,8 %

Stand: Dienstag, 28. Januar, 17:50 Uhr (MEZ), Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion