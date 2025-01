So erreichen Handwerksbetriebe mit der Handwerks-Schmiede die richtigen Kunden (FOTO)

Solingen (ots) - Mittelständische Handwerksbetriebe haben es zunehmend schwer,

neue Kunden zu gewinnen. Doch dieses Problem muss nicht zwangsläufig das Ende

des Unternehmens bedeuten. Liborio Manciavillano hat mit der HWS

Handwerks-Schmiede GmbH ein einzigartiges Handwerkertraining geschaffen, das

seinen Teilnehmern durch gezielte digitale Maßnahmen zu neuer Stärke verhilft.

Wie Handwerksbetriebe mit der Handwerks-Schmiede die richtigen Kunden gewinnen,

erfahren Sie hier.



Für Handwerksbetriebe wird es immer wichtiger, gezielt die richtigen Kunden zu

erreichen - Kunden, die den Wert ihrer Arbeit zu schätzen wissen und auf der

Suche nach langfristigen Partnerschaften sind. In einem Markt, der von starker

Konkurrenz und wechselnden Kundenanforderungen geprägt ist, fragen sie sich, wie

sie ihre Zielgruppe effektiv ansprechen können, ohne in der Masse unterzugehen.

Wer keine klare Strategie zur Kundengewinnung und Kundenbindung hat, läuft

Gefahr, in der dynamischen Marktlandschaft den Anschluss zu verlieren.

"Heutzutage reicht es nicht, einfach nur gute Arbeit zu leisten", mahnt Liborio

Manciavillano, Geschäftsführer der HWS Handwerks-Schmiede GmbH. "Die wahre

Herausforderung liegt darin, die richtigen Kunden zu finden und langfristige

Beziehungen zu ihnen aufzubauen."





