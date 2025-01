Ihr Partner für ganzheitliches Onlinemarketing und nachhaltige Markenbildung (FOTO)

Berlin (ots) - Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels müssen sich Handwerks- und

Handelsunternehmen nicht nur um qualifizierte Mitarbeiter, sondern zunehmend

auch um ihre Kundengewinnung kümmern. Die W&S Epic GmbH unterstützt sie genau

dabei und sorgt dafür, dass sie sich langfristig auf dem Markt behaupten können.

Wie das funktioniert und warum es so wichtig ist, jetzt aktiv zu werden,

erfahren Sie hier.



Der Fachkräftemangel hat den Mittelstand fest im Griff - besonders Handwerks-

und Handelsbetriebe leiden unter fehlendem Personal und wachsenden

Herausforderungen bei der Mitarbeitergewinnung. Doch neben der Suche nach

geeigneten Fachkräften rückt nun eine weitere, oft vernachlässigte Baustelle in

den Fokus: die Neukundengewinnung: Vorbei sind die Zeiten, in denen Aufträge von

allein kamen. So kämpfen immer mehr Unternehmen darum, ihre Sichtbarkeit in

einem zunehmend digitalisierten Markt zu erhöhen und neue Kunden anzusprechen.

"So schwierig die Situation auch sein mag - im Moment wäre es für jedes

Unternehmen fatal, nicht zu handeln", warnt Max Winkler, Geschäftsführer der W&S

Epic GmbH. "Bleiben sie passiv, riskieren sie, sich selbst ins Abseits zu

manövrieren und endgültig in der Flut der Konkurrenz unterzugehen."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A! Long 174,53€ 1,79 × 10,35 Zum Produkt Short 210,29€ 1,82 × 10,24 Zum Produkt