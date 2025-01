ane.energy schließt Corporate Power Purchase Agreement mit SCHOTT (FOTO)

Mainz (ots) -



- ane.energy stellt Grünstrom as produced aus einem Solarpark bereit

- Technologiekonzern SCHOTT rückt ehrgeizigen Nachhaltigkeitszielen ein großes

Stück näher



Ab sofort liefert ane.energy etwa 14,5 Gigawattstunden pro Jahr über ein

Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) aus einem Solarpark in Schleswig

Holstein an den Technologiekonzern SCHOTT. Der weltweit führende

Spezialglashersteller nutzt den Grünstrom an seinem Hauptsitz in Mainz sowie in

Werken in Grünenplan, Mitterteich und Landshut. Mit dem CPPA deckt das

Unternehmen etwa fünf Prozent seines Jahresbedarfs an Strom in Deutschland. Der

Vertrag wurde zunächst für eine Laufzeit von zwei Jahren geschlossen.





