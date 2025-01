Fokus auf Cybersecurity verkennt physische Sicherheit

Karlsruhe (ots) - Sicherheitsfachmann Kevin Heneka: "Wirtschaft und Verwaltung

vernachlässigen häufig die physische Sicherheit."



"Viele Unternehmen und Behörden konzentrieren ihre Sicherheitsmaßnahmen zu

einseitig auf Cybersecurity und vernachlässigen die physische Sicherheit",

erklärt Kevin Heneka, Inhaber der Sicherheitsfirma http://www.hensec.com/ . Bei

Gefährdungsprüfungen, die sein Unternehmen regelmäßig durchführt, falle die

ungleiche Balance immer wieder auf. "Die IT-Abteilungen haben manchmal 20 oder

noch mehr Tools zur Cyberabwehr in Betrieb, aber die Sicherung des

Firmengeländes lässt oftmals arg zu wünschen übrig", berichtet der

Sicherheitsfachmann aus der Betriebspraxis.



Digitale und analoge Sicherheit ganzheitlich denken





Zur Abhilfe rät er: "Unternehmen und Behörden sollten digitale und analogeSicherheit zusammendenken und implementieren. Da die Gegner ganzheitlichoperieren, ist auch eine 360-Grad-Abwehr notwendig, um sich vor hybridenAngriffen zu schützen." Als Beispiel nennt er die Absicherung von IT-Systemenvor physischer Sabotage. "Jede Cyberabwehr ist hinfällig, wenn der ServerraumMängel bei den Zugangskontrollen aufweist, wie es nicht selten der Fall ist."Kevin Heneka weiß: "Cyberkriminelle, die Sicherheitskontrollen überlisten,wollen zusehends nicht nur an digitale Daten gelangen oder diese manipulieren,sondern bereiten physische Angriffe vor." Als Beispiel nennt er "einfacheVideokameras aus Fernost zur Überwachung des Firmengeländes, die leichtauszuschalten sind, um anschließend die vernachlässigte Umzäunung zuüberwinden."Drohnen und Smart Buildings als SicherheitsrisikenDer Sicherheitsexperte verweist sowohl auf eine steigende Spionagetätigkeitausländischer Geheimdienste als auch auf neue Angriffsformen etwa durchAktivisten oder Terroristen, vor denen sich Unternehmen und Behörden schützenmüssten. Kevin Heneka gibt ein Beispiel: "Die wenigsten Firmen sind aufDrohnenangriffe ausreichend vorbereitet. Dabei gibt es längst gutfunktionierende Drohnen-Detektions-Systeme made in Germany auf dem Markt, dieohne weiteres in ein umfassendes Sicherheitskonzept eingebunden werden könnenund auch sollten."Als weiteren Schwachpunkt, der häufig vernachlässigt wird, benenntSicherheitsfachmann Kevin Heneka sogenannte Smart Buildings. Moderne Gebäudesind ohne ein Maß an Automatisierung gar nicht mehr denkbar - dies berge jedochauch neue Gefahrenpotenziale insbesondere für hybride Angriffsformen. So könntenUnbefugte beispielsweise durch digitale Manipulation der Zugangskontrollen wieTürschlösser, Aufzüge und andere Zugangssysteme physische Sicherheitslücken