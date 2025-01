Der rosa Elefant hat die Brandmauer durchbrochen

Denk nicht an den rosa Elefanten, denk nicht an den rosa Elefanten, denk nicht an den rosa Elefanten. Wenn wir dies uns gebetsmühlenartig immer wieder vorhalten: denk nicht an den rosa Elefanten, denk nicht an den rosa Elefanten; welches Bild ensteht im Kopf? Richtig: Der rosa Elefant. In diesem Dilemma befindet sich die Parteienlandschaft. Wenn immer wieder runtergebetet wird, dass die AfD Feinde der Demokratie sind, mit denen man jede Zusammenarbeit ausschließe. Was bleibt in den Köpfen übrig?

"Die Brandmauer von Friedrich Merz, sie ist aus Papier gebaut und sie brennt lichterloh", sagt die SPD-Bundesvorstizende Saskia Esken. Aber der rosa Elefant hat die Brandmauer längst durchbrochen. Nicht nur in der Rhetorik, sondern auch auf kommunaler Ebene. Denn der "Dammbruch", der jetzt beschworen wird, weil Kanzlerkandidat der CDU Friedrich Merz seinen Fünf-Punkte Asyl-Plan auch mit Stimmen der AfD einbringen wird, ist gar keiner.

Bereits jetzt wird mit der AfD auf kommunaler Ebene in manchen Bundesländern zusammengearbeitet. So auch von der SPD, beispielsweise in Rheinland-Pfalz, Bayern, Thüringen, Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern. Im bayerischen Höchststadt wurde 2020 der Bürgermeister mit einer Stimme Mehrheit von einem AfD-Mitglied gewählt. Folge: der Rücktritt des Kandidaten.

Oft aber erforderte politischer Pragmatismus diese Zusammenarbeit.

Das Problem bei der Ausgrenzung der AfD auf Bundesebene besteht nicht nur darin, dass man die Partei damit mehr und mehr attraktiver macht. Sondern auch die Funktionalität der Demokratie leidet. Denn sie ist nicht darauf ausgerichtet, einen Großteil gewählter Vertreter dauerhaft auszuschließen. Sie geht davon kaputt. Demokratie lebt davon, mit allen gewählten Vertretern zu arbeiten. Das System ist nicht dafür gemacht, eine Partei mit Millionen Wählern dauerhaft auszuschließen.

Je mehr und größer die Lippenbekenntnisse und Schwüre gegen den rosa Elefanten, desto größer wird er.

Merz Herausforderung jenseits der Brandmauer-Rhetorik liegt tiefer: Das größere Problem für die CDU ist, dass sie ihr eigenes Profil über die Jahre so sehr verwässert hat. Wenn alle in die Mitte drängen, dann werden die Ränder extremer. Das Abstumpfen der Parteienprofile, auch durch jahrelange schwarz-rote Regierungen vergangener Jahre, hat zugenommen. So gab es nach der Wende erst links gelagerte Ausgründungen aus der SPD – zu Denken ist hier an Oscar Lafontaine und die Linke – und in unseren Tagen die politisch rechte Formation neben der CDU. "Das ist nicht Mitte, das ist Ideologie", ruft Merz Habeck aufgrund der Asyl-Pläne zu. Aber gerade das Drängen in die Mitte hat die ideologischen Ränder scharf gemacht. Wo einst klare politische Kanten waren, herrscht jetzt ein breiter Mittelbrei. Das macht die Ränder stärker – links wie rechts.

Die derzeitige Chance der CDU bei Koalitionen bestünde darin, die AfD auszuMerzen. Denn auch sie kocht nur mit Wasser und müsste ihr Programm gegen die Realität ausloten.

Die ständigen Nazi-Vergleiche der Parteien mit der AfD hingegen verharmlosen die grausamen Verbrechen der NS-Zeit. Durch diese permante Litanei machen sich die Parteien selbst verdächtig, Angst um ihre seit Jahrzehnten erarbeiteten Pfründe zu haben, wie beispielsweise um ihre Netzwerk aus Stiftungen oder Beteiligungen an Medienhäusern. Denn eine Demokratie muss doch Gegensätze vereinen können, um aus der These und Antithese zu einer Synthese finden zu können. Denn wir befinden uns nicht im Jahr 1933. Wir befinden uns im Jahr 2025.

Wie George Orwell schrieb: "wenn Freiheit was bedeute, dann das Recht zu sagen, was die Leute nicht hören wollen".

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion