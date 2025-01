PAN GLOBAL ENTNIMMT PROBEN MIT BIS ZU 24,3 G/T GOLD UND 16,2 % KUPFER IM BODEN DES CÁRMENES-PROJEKTS IN NORDSPANIEN

„Die neuen hochgradigen Kupfer-, Gold- und sonstigen Metallergebnisse von Cármenes sind äußerst vielversprechend. Die ersten geochemischen Boden- und Gesteinsergebnisse deuten darauf hin, dass die Brekzienröhrenmineralisierung von Providencia viel größer ist als bisher angenommen und ein beträchtliches Goldpotenzial aufweist. Die in den Bodenproben entdeckten Gehalte sind außergewöhnlich, darunter Gehalte von bis zu 24,3 Gramm pro Tonne (g/t) Gold sowie prozentuale Gehalte an Kupfer, Nickel und Blei. Die Gesteinsproben bestätigen die Mineralisierung im Aufschluss", so Tim Moody, President und CEO bei Pan Global.

VANCOUVER, BC, Kanada, 28. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQX: PGZFF) (FRA: 2EU) freut sich, die Ergebnisse der geochemischen Boden- und Gesteinsproben bekannt zu geben, einschließlich der Folgebeprobungen im Zielgebiet Providencia auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-, Gold-, Nickel- und Kobaltprojekt Cármenes („Cármenes") in Nordspanien.

„Unser Team wartet gespannt auf die Ergebnisse der zusätzlichen Graben- und Kanalproben, die im Providencia-Zielgebiet abgeschlossen wurden, sowie auf die unterirdischen Proben am Profunda-Ziel. Es besteht das Potenzial für die Entdeckung weiterer Brekzienröhren in der Nähe von Providencia und anderen Zielgebieten. Zwei Bohrgeräte sind nun im Escacena-Projekt des Unternehmens im Einsatz, und ein drittes Gerät wird in den kommenden Tagen mit dem ersten Bohrloch in Providencia beginnen."

Highlights:

Insgesamt wurden im Rahmen des ersten Explorationsprogramms bei Cármenes 1.089 Bodenproben auf einem 100 x 40 m großen Raster in einem 1,8 x 1,5 km großen Untersuchungsgebiet entnommen und vor Ort mittels tragbarer Röntgenfluoreszenz (pXRF) analysiert.

auf einem 100 x großen Raster in einem entnommen und vor Ort mittels tragbarer Röntgenfluoreszenz (pXRF) analysiert. Die pXRF-Untersuchungsergebnisse bestätigten auffällige Kupferanomalien in den historischen Minengebieten Providencia und Profunda sowie mehrere andere, nicht getestete Kupferanomalien und Indikatoren für die Entdeckung zusätzlicher Mineralisierungen.

in den historischen Minengebieten Providencia und Profunda sowie mehrere andere, nicht getestete Kupferanomalien und Indikatoren für die Entdeckung zusätzlicher Mineralisierungen. Bei den Zielgebieten Providencia und Profunda handelt es sich um eine karbonathaltige, röhrenförmige brekzienartige Mineralisierung, die zuvor für Kupfer, Nickel und Kobalt abgebaut wurde.

Zahlreiche Minen-/Erkundungsarbeiten, die bei den jüngsten Kartierungen und Schürfungen entdeckt wurden, einschließlich bisher nicht erfasster Stollen und Schächte , weisen auf zusätzliches Mineralienpotenzial hin.

, weisen auf zusätzliches Mineralienpotenzial hin. Gründliche Folgebeprobungen im Providencia-Zielgebiet wurden abgeschlossen und Proben zur Laboranalyse eingereicht. Insgesamt wurden 203 Proben auf einem nominalen Raster von 50 m x 20 m auf einer Fläche von 450 m x 250 m entnommen . Zu den Ergebnissen gehören: Ein neues zusammenhängendes bodengeochemisches Anomaliegebiet von 250 m x 150 m , mit zugleich hochanomalen Gold-, Kupfer-, Nickel-, Kobalt-, Blei-, Silber-, Platin- und Palladiumgehalten, die mit einer starken dolomitischen Alteration, Brekzien und Gossan in Verbindung stehen. Die Bodenanomalie umfasst 49 Proben mit >1,0 g/t Au, durchschnittlich 5,8 g/t Au , wobei sich die hochgradigsten Proben östlich der Minenanlagen von Providencia konzentrieren. Die höchste einzelne Bodenprobe ergab bis zu 24,3 g/t Au, 16,2 % Cu, 1,3 % Ni, 1,1 % Co, 1,6 % Pb, 48,7 g/t Ag und 2,3 g/t Pt + Pd.

x auf einer Fläche von x entnommen Zu den Ergebnissen gehören: Insgesamt 45 Gesteinsproben, die im Providencia-Zielgebiet entnommen wurden, darunter Aufschluss-, Schwemm- und Haldenmaterial, ergaben Gehalte von bis zu 10,5 g/t Au, 48,1 % Cu, 2,0 % Ni, 1,1 % Co, 33,0 g/t Ag und 1,6 % Pb und bestätigen, dass sich die Mineralisierung von der Oberfläche aus östlich der Hauptminenanlagen von Providencia im Aufschluss fortsetzt .

. Es sind keine historischen Aufzeichnungen über die Goldgewinnung in Cármenes verfügbar.

Nächste Schritte