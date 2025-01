Allianz unterstützt Lichtblickhof mit 66.500 Euro Spende

Wien (APA-ots) - Erfolgreicher Charity-Punschstand mit langer Tradition: Engagierte

Mitarbeiter:innen der Allianz sammelten in der Vorweihnachtszeit 36.500 Euro für Kinder und Jugendliche mit schweren Erkrankungen. Dank einer zusätzlichen Spende der Allianz Geschäftsführung wird der Lichtblickhof mit 66.500 Euro unterstützt.



Auch in diesem Jahr engagierten sich Mitarbeiter:innen der Allianz Österreich in der Vorweihnachtszeit am traditionellen Punschstand für den guten Zweck. Die Erlöse des Verkaufs von Punsch, Glühwein und kleinen Snacks kommen dem Lichtblickhof zugute, einem Rehabilitations-, Hospiz- und Kompetenzzentrum für Kinder und Jugendliche mit schweren gesundheitlichen Schicksalen. Der Punschstand vor der Unternehmenszentrale am Wiener Hauptbahnhof wurde von rund 150 Allianz Mitarbeiter:innen in Eigeninitiative organisiert und vier Wochen lang in ihrer Freizeit betreut. Insgesamt wurden am Stand Spenden in Höhe von 36.500 Euro eingenommen. Die Allianz Geschäftsführung ist stolz auf das Engagement der Allianz Mitarbeiter:innen und hat die Summe um weitere 30.000 Euro aufgestockt. Somit wird der Lichtblickhof mit einer Gesamtsumme von 66.500 Euro unterstützt.