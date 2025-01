Mit "TO BE HONEST" zieht ein neuer Business-Podcast exklusiv ins Ad Alliance-Portfolio ein

Köln (ots) - Ab sofort starten Swantje Allmers und Annahita Esmailzadeh ihren

neuen Business-Podcast "TO BE HONEST". Die Unternehmerin und die

Microsoft-Managerin sprechen aus unterschiedlichen Perspektiven über modernes

Leadership, die neue Arbeitswelt, Chancengerechtigkeit sowie ihre persönlichen

Erfahrungen, Learnings und Karriere-Tipps.



Der Business Real Talk "TO BE HONEST" kann sowohl als Host-Read als auch als

Presenter-Read gebucht werden und wird exklusiv von der Ad Alliance vermarktet.

Der Podcast ist außerdem Bestandteil des Business-Channels.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Mit 'TO BE HONEST' erweitern wir unser Angebot für unsere weibliche Zielgruppe,die sich u.a. für Wirtschaft, Leadership, New Work und Chancengleichheitinteressieren", sagt Frank Nolte , Director Product & Inventory Management Audiobei der Ad Alliance. "Die Resonanz im Markt nach genau diesen Themen ist enormund wir freuen uns, mit Swantje Allmers und Annahita Esmailzadeh zweiauthentische Hostinnen und erfolgreiche Influencerinnen an Bord zu haben, mitdenen wir spannende Kampagnen umsetzen dürfen.""Endlich geht es los. Wir haben uns monatelang zu diesem Podcast ausgetauschtund sind gespannt auf das Feedback der Hörerinnen und Hörer", sagen SwantjeAllmers und Annahita Esmailzadeh . "Gleichzeitig sind wir sehr dankbar für diepartnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Ad Alliance und blicken gespannt aufviele tolle Projekte mit unseren Podcast-Werbepartnern.""TO BE HONEST" erscheint jeden Dienstag kostenfrei auf RTL+ und überall dort, woes Podcast gibt. Der Podcast reiht sich ins Podcast-Portfolio der Ad Allianceein, in dem Werbungtreibende über 200 vielfältige Podcast mit qualitativhochwertigen Umfeldern buchen können.Über Swantje Allmers und Annahita EsmailzadehSwantje Allmers gründete die New Work Beratung NWMS GmbH (New WorkMasterskills), die Menschen und Organisationen dabei begleitet, New Workganzheitlich zu verstehen, umzusetzen und als Chance für sich zu nutzen. Sie istaußerdem Autorin des Bestsellers "On the Way to New Work", der 2022 erschien,und schnell zum Standardwerk über die neue Arbeitswelt wurde. Als Beraterinbegleitet sie seit rund 15 Jahren namhafte Unternehmen dabei, den verändertenAnsprüchen an die neue Arbeitswelt gerecht zu werden und sich zukunftsfähigaufzustellen. Sie unterstützt außerdem sowohl Top-Executives als auchNachwuchstalente dabei, relevante Kompetenzen für ihren Karriereweg aufzubauenund mit Herausforderungen und schwierigen Situationen umzugehen. Allmers gehörtzu den gefragtesten Stimmen zum Thema Karriere und Arbeitswelt. Sie ist LinkedIn