XRP & Co.: Kommt der Ausbruch? Dazu Marken & Ziele im Fokus In diesem Video analysiere ich die spannendsten Kryptowährungen: XRP, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana und Hedera. Ich bespreche die aktuellen Chartmarken, mögliche Kursziele und wichtige Unterstützungen. Ist ein Durchbruch in Sicht? Welche Ziele stehen im Fokus? Alles dazu in meiner technischen Analyse.