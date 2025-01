UBS stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 4380 auf 4310 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Anpassung basiere auf Änderungen seiner Schätzungen und einer leicht gesunkenen Branchenbewertung, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 seien in etwa erwartungsgemäß ausgefallen und insgesamt habe der Aromen- und Riechstoffspezialist ein solides Jahresende aufgezeigt. Die Volumentrends für 2025 stünden weiterhin im Zentrum der Diskussionen der Investoren./ajx/tihhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 17:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2025 / 17:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 4.278EUR auf Lang & Schwarz (28. Januar 2025, 13:30 Uhr) gehandelt.