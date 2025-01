Niedrige Kosten, hohe Marktdynamik - Photovoltaik weiterhin auf Wachstumskurs (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Das globale Wachstum der Stromerzeugung aus Sonnenenergie setztsich weiterhin dynamisch fort. Die etablierten Märkte verzeichnen einen zum Teilrasant zunehmenden Ausbau der Photovoltaik (PV), neue und aufstrebende Märktesteigern den Boom. Weltweit wurde im Jahr 2024 die "Schallmauer" von zweiTerawatt installierter PV-Leistung durchbrochen. In den vergangenen zwei Jahrenwurden mehr Erzeugungskapazitäten für Solarstrom errichtet als insgesamt in den68 Jahren davor. Um diese Marktdynamik aufrechtzuerhalten und den Weg in dieklimaneutrale Energiewelt weiter gemeinsam zu bestreiten, treffen sich dieführenden Akteure und Köpfe der Solarbranche auch in diesem Jahr bei derIntersolar Europe. Die weltweit führende Fachmesse für die Solarwirtschaftfindet in diesem Jahr bereits vom 7. bis zum 9. Mai im Rahmen von The smarter EEurope, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft, in der MesseMünchen statt. Die Veranstalter erwarten 2025 über 3.000 Aussteller und mehr als110.000 Besucher aus der ganzen Welt.Auch in Europa bleibt die Solarenergie ein zentraler Treiber der Energiewende,wie die aktuelle Studie des Branchenverbands SolarPower Europe zeigt. Im Jahr2024 wurde ein neuer Rekord aufgestellt: 65,5 GW an neuer PV-Kapazität wurdeninstalliert. Bis 2030 sollen insgesamt 816 GW PV-Kapazität installiert sein. Dasentspricht einer Verdreifachung des Bestands von 2024 (338 GW) in nur sechsJahren. Diese Entwicklung verdeutlicht das enorme Potenzial für Investitionen,Innovationen und eine erneuerbare Energieversorgung 24/7. Um dieses Potenzialvollständig auszuschöpfen, braucht es eine intelligente Integration derSolarenergie ins Energiesystem: Der Ausbau der Stromnetze, die Flexibilisierungund Digitalisierung der Infrastruktur und eine deutliche Erweiterung derSpeicherkapazitäten sind essenziell. Gleichzeitig gilt es, die Elektrifizierungvon Verkehr und Wärme zu beschleunigen. Hier eröffnet sich eine Vielzahl vonChancen, um die Energiewende weiter voranzutreiben und eine nachhaltige Zukunftzu gestalten.Sinkende PV-Kosten treiben Wettbewerbsfähigkeit weiter voranDie Erzeugung von Solarstrom wird immer günstiger. Ein wesentlicher Faktor sinddabei die Preise für Photovoltaik-Module. Diese lagen nach Angaben von OPIS, derPreisberichtsagentur von Dow Jones , im November 2024 in Deutschland im Bereichvon 6 bis 13 Eurocent pro Wattpeak (EURct/Wp), in China bei umgerechnet rund 9EURct/Wp und in den Vereinigten Staaten bei umgerechnet etwa 27 bis 28 EURct/Wp.Durch die jahrelange starke Reduktion in diesem Bereich ist der Kostenanteil derModule an den gesamten Systemkosten einer PV-Anlage auf unter 30 Prozent