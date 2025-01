UBS stuft UNDER ARMOUR INC auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Under Armour vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 16 auf 15 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des Sportmodeherstellers dürften den Konsensschätzungen …