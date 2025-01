Nexe Innovations erhält zusätzliche Bestellung vom US-amerikanischen Unternehmen EKOCUPS

EKOCUPS, ein Online- und Großhändler auf Amazon, baut seine Bestände BPI-zertifizierten und kompostierbaren Kaffeepads von Nexe weiter aus.

Windsor ON – 28. Januar 2025 – NEXE Innovations Inc. („Nexe Innovations“ oder das “Unternehmen”) (TSXV:NEXE – WKN:A2QLF8 – FWB:NX5), ein im Bereich kompostierbare und innovative Materialien tätiges Unternehmen, freut sich, einen weiteren Auftrag von EKOCUPS zur Auffüllung zuvor bestellter SKUs bekannt zu geben. EKOCUPS (https://ekocups.com/) ist ein etabliertes Unternehmen mit Sitz in den USA, das seine Kaffeeprodukte online und über Amazon verkauft.

Unserer Meinung nach unterstreicht diese jüngste Bestellung die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Kaffeelösungen auf dem US-Markt. Die NEXE BPI-zertifizierten kompostierbaren Kapseln sind ein Meilenstein für die Kaffeeindustrie, da sie den Komfort einer Einzelportionsoption bieten und gleichzeitig umweltfreundlich sind.

Die Entwicklung der kompostierbaren Kaffeepads war eine Herausforderung, da sie während des Brühvorgangs eine bestimmte Leistung erbringen und wir sicherstellen mussten, dass wir in Bezug auf Leistung und Preis mit Kunststoff konkurrieren können. Die Bewältigung dieser Herausforderungen führte jedoch zu einem proprietären Harz, von dem wir glauben, dass es ein geeigneter Ersatz für verschiedene Kunststoffprodukte in unterschiedlichen Branchen sein kann.

Wir haben eine Kapselstruktur für die kompostierbare Kaffeekapsel entwickelt, die für größere Mengen ausgelegt ist und dennoch ein hochwertiges Brüherlebnis bietet. NEXE hat dieses Kunststück durch seine innovative Technologie erreicht, die die Filterfläche vergrößert (US-Patent Nr. 12.004.678 vom 11. Juni 2024), wodurch mehr Volumen pro Kapsel und eine höhere Kaffeeextraktion ermöglicht werden, was den Geschmack und die Fülle verbessert. Interne Tests zeigen, dass die Gesamtmenge an gelösten Feststoffen (TDS) der NEXE-Pads bis zu 20 % höher ist als bei anderen führenden Kaffeepadmarken. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass es angesichts dieser wichtigen Wettbewerbsmerkmale gut positioniert ist, um ein überzeugendes „Pour-over“-Kaffeeerlebnis anzubieten, das Premium-Kaffeemarken anspricht, die eine nachhaltige Lösung suchen.

Seite 2 ► Seite 1 von 4