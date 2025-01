NWPN) erweitert über seine Tochtergesellschaft Green Rain Solar Inc. die EV-Infrastruktur in Rochester, New York

PASADENA, CA / ACCESS Newswire / 28. Januar 2025 / The Now Corporation erzielt über seine Tochtergesellschaft für erneuerbare Energien, Green Rain Solar Inc., beachtliche Fortschritte bei der Verbesserung der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge (EV) in benachteiligten Kommunen in den gesamten Vereinigten Staaten. Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es eine Machbarkeitsstudie für sein Vorzeigeprojekt im Bereich der Versorgungsinfrastruktur an der Adresse 1600 West Ridge Road in Rochester, New York, abgeschlossen hat und damit den Weg für die weiteren Installationspläne ebnet.

Dieses Projekt steht im Einklang mit dem Gesetz zur Inflationsbekämpfung (Inflation Reduction Act), das Investitionen in unterversorgten Gebieten Priorität einräumt, indem erhebliche Steuererleichterungen für Initiativen im Bereich der sauberen Energie geboten werden. Green Rain Solar Inc. wird über das „Make-Ready“-Programm des Versorgungsunternehmens Rochester Gas and Electric (RG&E) Schnellladestationen der Stufe 3 am Standort installieren. Dieses Programm gleicht die Kosten für die elektrische Infrastruktur in erheblichem Maße aus und macht EV-Ladeprojekte leichter zugänglich und finanziell tragfähig.

Als Teil des weitgefächerten Aufgabengebiets von The Now Corporation zielt diese Initiative darauf ab, Treibhausgasemissionen zu reduzieren, die Luftqualität zu verbessern und Gesundheitsprobleme wie Asthma, von denen benachteiligte Kommunen unverhältnismäßig stark betroffen sind, entsprechend zu entschärfen. Das Projekt an der Adresse 1600 West Ridge Road wird als Modell für zukünftige Maßnahmen dienen, mit denen landesweit saubere Transportmöglichkeiten und nachhaltige Energielösungen geschaffen werden sollen.

The Now Corporation und Green Rain Solar Inc. werden sich auch weiterhin um Förderungen aus staatlichen und bundesstaatlichen Anreizprogrammen bemühen, um eine effiziente und gemeinschaftsorientierte EV-Infrastruktur zu errichten. Dieses Projekt in Rochester ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Verkehrswende, zur Förderung der öffentlichen Gesundheit und zur Unterstützung einer nachhaltigen Zukunft.

Über The Now Corporation

The Now Corporation (OTC PINK: NWPN) hat es sich zur Aufgabe gemacht, über seine Tochtergesellschaft Green Rain Solar Inc. den Ausbau sauberer Energielösungen zu forcieren. Green Rain Solar konzentriert sich auf Solaranlagen auf städtischen Dächern und netzgekoppelte Stromversorgungslösungen, die für Märkte mit hohen Energiekosten gedacht sind. The Now Corporation kombiniert modernste Solar- und Batterietechnologien und setzt sich damit für Innovation und Nachhaltigkeit im Bereich der erneuerbaren Energien ein.