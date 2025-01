Kubicki will an Arbeitgeber-Kundgebung teilnehmen

Raoul777 schrieb 29.12.24, 11:23

Guten Morgen allerseits, da es mich in den Fingern gejuckt hat und ich unbedingt Neuigkeiten erfahren wollte habe ich die Holländische Regulierungsbehörde ACM angeschrieben und nachgefragt ob Rtl und DPG Media den erforderlichen Lizenzantrag gestellt haben, in einer Veröffentlichung des ACM's aus dem Jahr 2024 wird nämlich darauf verwiesen und seitdem ist nichts mehr bekannt gegeben worden, was m.M. nach verwerflich ist und zumindest dort als neue Information hätte hinterlegt werden sollen. Dementsprechend könnt ihr euch die Antwort von ACM, siehe nachstehende Mail die ich am Freitag erhielt, auch vorstellen.





The investigation into DPG/RTL is still ongoing. We will not make any statements during the investigation, nor will we make any statements about the timing.



