AeroFlexx und Chemipack starten Partnerschaft zur Förderung von Verpackungsinnovation und Nachhaltigkeit in Europa

WEST CHESTER, Ohio, 28. Januar 2025 /PRNewswire/ -- AeroFlexx, ein führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Verpackungen, hat eine Partnerschaft mit dem Misch- und Abfüllunternehmen Chemipack Sp. z o.o. mit Hauptsitz in Łowicz, Polen, begonnen. AeroFlexx hat seine firmeneigene Abfüllmaschine direkt in der Produktionsstätte von Chemipack eingesetzt und damit Marken die Einführung innovativer Verpackungstechnologie in ganz Europa erleichtert. Diese strategische Partnerschaft versetzt AeroFlexx und Chemipack in die Lage, die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Flüssigkeitsverpackungsformaten in der gesamten europäischen Region zu bedienen.

Chemipack ist ein Familienunternehmen, das flüssige Konzentrate liefert, und kann auf eine lange Geschichte hocheffizienter Abfüllvorgänge und Mischungen vor Ort zurückblicken. Das Unternehmen hat eine jährliche Produktions- und Abfüllkapazität von über 100 Millionen Litern an Flüssigkeiten. Die Fachkompetenz und die Qualitätsproduktion von Chemipack, das kürzlich die BRC-Zertifizierung erhalten hat, sind für AeroFlexx von entscheidender Bedeutung, da das Unternehmen seine Fertigung weiter innoviert und skaliert, um eine robuste und wachsende Pipeline zu unterstützen.