Bitcoin erholt sich: Bernstein sieht Ziel bei 200.000 US-Dollar

Bitcoin erholt sich: Ein Zeichen für neue Marktstärke?

Bitcoin hat sich nach einem Rückgang auf knapp 98.000 US-Dollar bemerkenswert schnell erholt und notiert aktuell stabil über der Marke von 100.000 US-Dollar. Dieser Kursanstieg folgt auf eine Verkaufswelle, die durch Spekulationen über die potenzielle Marktstörung durch DeepSeek ausgelöst wurde. Doch Analysten wie Stacy Rasgon von Bernstein relativierten die Panik: "Die Reaktion war überzogen. Bitcoin bleibt ein Eckpfeiler in der digitalen Vermögenslandschaft."

Dominick John von Kronos Research sieht die jüngste Erholung als Zeichen dafür, dass Anleger weiterhin langfristig auf Bitcoin setzen: "Die Reallokation in führende Krypto-Assets zeigt das wachsende Vertrauen in die zukünftige Rolle von Bitcoin im Finanzsystem."

Bernstein: Bitcoin-Ziel von 200.000 US-Dollar

Bernstein bleibt optimistisch und hält an seinem ehrgeizigen Bitcoin-Preisziel von 200.000 US-Dollar bis Ende 2025 fest. Laut Bernstein könnten institutionelle Investitionen in Bitcoin und Stablecoins bis 2025 auf 120 Milliarden US-Dollar anwachsen, was die Nachfrage nach der führenden Kryptowährung zusätzlich antreiben dürfte. Auch die Verbindung von Krypto und künstlicher Intelligenz eröffnet neue Marktchancen. Insbesondere KI-basierte Mining-Unternehmen, die bereits im Fokus von Hedgefonds und langfristig orientierten Investoren stehen, könnten eine Schlüsselrolle in der Zukunft des Marktes spielen.

Tipp aus der Redaktion Kryptowährungen passen zu Ihrer Anlagestrategie? Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Kryptowährungen passen zu Ihrer Anlagestrategie? Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt Angebot erkunden

MicroStrategy bleibt im Rampenlicht – aber Vorsicht ist geboten

Ein weiterer prominenter Akteur im Bitcoin-Ökosystem ist MicroStrategy. Das Unternehmen besitzt mittlerweile über 471.000 Bitcoin im Wert von über 46 Milliarden US-Dollar.

"MicroStrategy ist ein hochspekulativer Proxy für Bitcoin", so Bernstein. Dennoch zeigten viele Investoren Interesse an den Kapitalmarktaktivitäten des Unternehmens, insbesondere im Bereich Wandelanleihen.

Der bekannte CNBC-Moderator Jim Cramer rät Anlegern jedoch, direkt in Bitcoin zu investieren, anstatt auf MicroStrategy-Aktien zu setzen. "Wenn Sie Bitcoin besitzen wollen, dann kaufen Sie Bitcoin", betonte er in seiner Sendung Mad Money. Laut Cramer bietet Bitcoin direkteren und weniger volatilen Zugang zur Kryptowährung als die Aktie eines Unternehmens, das stark von externen Faktoren beeinflusst wird.

Ein Blick in die Zukunft: Warum Bitcoin weiter glänzen könnte

Trotz der jüngsten Marktschwankungen bleibt Bitcoin das Flaggschiff des Kryptomarkts. Die jüngste Erholung über 100.000 US-Dollar könnte der Anfang eines neuen Aufwärtstrends sein, unterstützt durch regulatorische Fortschritte, institutionelles Interesse und innovative Marktchancen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,34 % und einem Kurs von 102.843$ auf CryptoCompare Index (28. Januar 2025, 14:29 Uhr) gehandelt.





Gewinner im Megamarkt 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!