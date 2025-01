Goldpreis vor neuen Rekorden. Kommt das Comeback von Newmont oder Barrick Gold?

Um das fundamentale Umfeld abzuklopfen, lohnt ein umfassender Blick auf die Perspektiven von Gold und Kupfer. Lesen Sie hierzu die aktuellen Kommentare „Goldpreis dreht auf“, und „KI-Paukenschlag für Kupfer“.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Aus 3 mach 1

Bis vor kurzem wäre an dieser Stelle eine Betrachtung der Chancen auf ein Comeback für Newmont Corp., Barrick Gold und Freeport McMoRan erfolgt. Der zuletzt eskalierte Konflikt zwischen der Regierung Malis und Barrick Gold macht eine belastbare Bewertung der Lage nahezu unmöglich, da nicht abzusehen ist, wie lange sich das Ganze hinziehen wird und welchen Ausgang das Kräftemessen zwischen den Parteien nehmen wird. Freeport-McMoRan vergeigte hingegen die kurzfristigen Chancen auf ein Comeback durch den ambivalenten Q4-Bericht. Das 4. Quartal des US-amerikanischen Gold- und Kupferproduzenten war von einem Umsatz- und Gewinnrückgang geprägt. Bleibt noch der Branchenprimus Newmont.

Newmont „mistet“ weiter aus

Vor knapp einem Jahr gab der US-amerikanische Gold- und Kupferproduzent bekannt, Vermögenswerte veräußern zu wollen, die nicht zu den Kernaktivitäten des Unternehmens gehören. Newmont erhofft sich dadurch milliardenschwere Erlöse. Genauer gesagt: Bis zu 4,3 Mrd. US-Dollar will Newmont insgesamt einnehmen. Ein Teil des Geldes soll zur Reduzierung der Schulden aufgewendet werden, ein anderer Teil soll an die Aktionäre zurückfließen. Kürzlich gab Newmont den Verkauf seiner Porcupine-Mine in Ontario, Kanada, bekannt. Käufer ist Discovery Silver Corp. Bis zu 425 Mio. US-Dollar soll der Verkauf in die Kassen spülen.

Quartalsbericht wirft seine Schatten voraus

Newmont wird am 20. Februar über die Geschäftsentwicklung im 4. Quartal berichten. Der schwache Bericht zum 3. Quartal liegt dem einen oder anderen noch immer schwer im Magen. Und auch der Umstand, dass Freeport-McMoRan kürzlich enttäuschte, dürfte die Nervosität schüren. Um die Drohkulisse zu vervollständigen, sei auf den 12. Februar verwiesen. An diesem Tag wird Barrick Gold seinen Q4-Bericht veröffentlichen.

Newmont und Comeback? Das könnte passen, wenn…

Ein wesentlicher Kritikpunkt am Q3-Bericht im Oktober 2024 war die Entwicklung der Förderkosten. Die AISC (All-In Sustaining Cost) beliefen sich im 3. Quartal 2024 auf 1.611 US-Dollar je Unze Gold. Im entsprechenden Vorjahresquartal waren es nur 1.426 US-Dollar je Unze. Der haussierende Goldpreis und damit einhergehend der hohe Verkaufspreis je Unze ließen den Rest des Zahlenwerks gut aussehen. Dennoch ist die Kostenentwicklung ein grundlegendes Problem, das offenbarte zuletzt auch Freeport-McMoRan. Newmont muss sich dieses Problems annehmen. Dann klappt es auch mit dem Comeback. Andere Goldproduzenten sind da deutlich im Vorteil. So gab Agnico Eagle Mines die AISC im 3. Quartal noch mit schmalen 1.286 US-Dollar je Unze an.

Aus charttechnischer Sicht macht die Aktie von Newmont einen ambivalenten Eindruck. Der potenzielle Doppelboden, der sich zuletzt im Bereich von 36,8 US-Dollar herauskristallisierte, entfaltete noch nicht seine Wirkung. Eine untere Trendwende würde erst Form annehmen, sollte Newmont über den Widerstandsbereich 44 US-Dollar / 45 US-Dollar vorstoßen. In diesem Fall würde sich die Tür in Richtung 50 US-Dollar öffnen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

