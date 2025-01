Deutsche Bank vor 70 Prozent Gewinneinbruch: Herausforderungen und Chancen

Etwas Unterstützung dürfte hingegen die Investmentbankensparte geben. Nachdem die großen US-Banken kürzlich sprunghaft gestiegene Erträge in dem Bereich verzeichneten, sind die Erwartungen für europäische Banken mit großen Handelsabteilungen, wie die Deutsche Bank, gestiegen.

Das Investmentbanking des Instituts könnte das Wachstum im vierten Quartal angekurbelt und den Gegenwind durch niedrigere Zinsen in anderen Geschäftsbereichen ausgeglichen haben. Analysten gehen davon aus, dass die Einnahmen aus dem Investmentbanking, einschließlich des blühenden Anleihehandels, im vierten Quartal um 20 Prozent gestiegen sind und im Gesamtjahr um 13 Prozent. Diese Zuwächse sind besonders wichtig, da sie helfen könnten, das Gesamtertragsziel der Bank von 30 Milliarden Euro zu erreichen, trotz des Gegenwinds von der Zinsseite.

In den Geschäftsbereichen Unternehmensbank und Privatkundengeschäft rechnen Beobachter allerdings mit einem Ertragsrückgang. Dabei bleibt die Kostenkontrolle ein zentraler Fokus für das Management, um die Profitabilität zu stützen. Im vierten Quartal musste die Bank zudem eine Rückstellung in Höhe von 310 Millionen Euro für Rechtsrisiken in Polen bilden, was auf potenzielle Herausforderungen in der Zukunft hindeutet.

Die Analysten schätzen, dass die Deutsche Bank im Jahr 2024 nur eine Eigenkapitalrendite von 5,1 Prozent erreicht hat, was weit unter dem Ziel von über 10 Prozent liegt, das sie sich für dieses Jahr gesetzt hat. Insgesamt raten die 15 von MarketScreener erfassten Analysten, die die Deutsche Bank beobachten, zum Aufstocken der Aktie. Ihr mittleres Kursziel von 18,96 Euro liegt allerdings unter dem aktuellen Kurs.

Für Aktionäre gibt es dennoch Grund zur Freude: Die Bank hat eine deutlich höhere Dividende und eine weitere Runde von Aktienrückkäufen in Aussicht gestellt. Analysten spekulieren, dass das Volumen der neuen Rückkaufaktion bis zu 1 Milliarde Euro erreichen könnte.

Insgesamt steht die Deutsche Bank vor einem kritischen Jahr 2025, in dem sie weiterhin versuchen wird, ihre langfristigen Renditeziele zu erreichen und gleichzeitig auf rechtliche und wirtschaftliche Herausforderungen zu reagieren.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

