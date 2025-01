Mediobanca weist Offerte von Krisenbank Monte dei Paschi zurück

SIENA/MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Mediobanca hat das Übernahmeangebot der Monte dei Paschi di Siena abgelehnt. Die in der vergangene Woche von Monte Paschi vorgelegte Offerte "entbehrt jeder branchenbezogenen und finanziellen Vernunft und ist daher destruktiv für Mediobanca", teilte der Verwaltungsrat in einer Erklärung am Dienstag mit. Monte Paschi hatte am Freitag überraschend für die Konkurrentin eine Offerte vorgelegt.

Die Banca Monte dei Paschi verdient nach ihrer Rettung durch den italienischen Staat inzwischen wieder Geld. In den Jahren 2016 und 2017 hatte die Regierung das Institut vor dem Untergang retten müssen.