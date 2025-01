USA Stärkster Auftragsdämpfer für langlebige Güter seit einem halben Jahr In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter Ende des vergangenen Jahres überraschend weiter gesunken. Die Bestellungen gingen im Dezember im Monatsvergleich um 2,2 Prozent zurück, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington nach …