BMW auch im vierten Quartal mit Belastungen - Marge im schwächeren Bereich

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW hat das vergangene Jahr wohl in der schwächeren Hälfte der Prognose für die operative Marge im Autogeschäft abgeschlossen. Man sei vermutlich im unteren Bereich der im September auf 6 bis 7 Prozent gesenkten Marge beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern in der Autosparte gelandet, teilten die Münchner am Dienstag anlässlich eines Austauschs mit Analysten in einer Präsentation mit. Beim freien Finanzmittelzufluss sei das Ziel von mehr als 4 Milliarden Euro erreicht worden. Die Ergebnisse seien vorläufig und es könnte noch Änderungen geben. Details will BMW am 14. März mit dem Jahresbericht bekanntgeben. Die BMW-Aktie fiel um ein Prozent.

Auch im vierten Quartal habe die operative Marge der wichtigsten Konzernsparte mit dem Autobau unter dem Wert aus dem Vorjahreszeitraum gelegen, hieß es. Das habe an Mengen-Preis-Mix-Entwicklungen gelegen, zudem seien die Inputkosten gestiegen.