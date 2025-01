Vizsla Silver gibt Jahresrückblick 2024 und Ausblick 2025

"2024 war ein transformatives Jahr für Vizsla Silver", kommentierte Michael Konnert, President & CEO. "Mit einer aktualisierten Ressourcenschätzung im Januar 2024, die als Grundlage für die erste PEA von Panuco diente, die im Juli veröffentlicht wurde, ging Vizsla Silver von der frühen Explorationsphase in die frühe Entwicklungsphase über. Während des gesamten Jahres konzentrierten wir uns darauf, die bekannten Mineralisierungen in den Ressourcengebieten Copala und Napoleon zu entschärfen, um die potenziellen zukünftigen wirtschaftlichen Erträge zu maximieren. Die PEA vom Juli zeigte eine branchenführende Wirtschaftlichkeit, die auf konservativen Annahmen und einer Ressourcenbasis basierte, die seither erheblich aufgewertet und erweitert wurde. Wir verfügen nun über 43 % mehr Unzen in der gemessenen und angezeigten Kategorie sowie über höhere Gehalte im Vergleich zur vorherigen Ressource. Dies verheißt Gutes für einen potenziell erweiterten Minenplan in der anstehenden Machbarkeitsstudie, die wir in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 veröffentlichen wollen. Darüber hinaus haben wir den ersten Spatenstich für unsere vollständig genehmigte und vollständig finanzierte Testmine Copala gesetzt, die wohl eine der wertvollsten Initiativen zur Risikominderung für das Projekt darstellt. Dies wird die Planung und Erschließung Machbarkeitsstudie unterstützen, während wir das Projekt Panuco 1 (Projekt 1" oder Panuco Projekt 1") bis zum Bau vorantreiben. Mit Barmitteln in Höhe von über 92 Millionen US$ und ohne Schulden sind wir nach wie vor gut finanziert, um unsere Betriebsziele zu erreichen, wobei wir langfristig das erste Silber im Jahr 2027 erwarten. Im Jahr 2025 werden wir weiterhin Gesundheit und Sicherheit unserer Gemeinden und Teammitglieder Priorität einräumen, während wir den Genehmigungs- und Erschließungsprozess vorantreiben. Neben der Erschließung im Westen setzen wir die Erkundung neuer Gebiete des Bezirks mit kostengünstigen Kartierungen und geophysikalischen Untersuchungen sowie+ 10.000 Meter geplanten ersten Bohrungen fort. Wir freuen uns auf ein weiteres sicheres und aufregendes Jahr für Vizsla Silver und danken allen für ihre harte Arbeit und anhaltende Unterstützung."

Hauptziele für 2025

- Vorantreiben der Entwicklung der Copala-Testmine und des Großprobenprogramms

- Abschluss der vierten Runde der metallurgischen Tests in H1 2025

- Fortführen des Genehmigungsverfahrens

- Erstellung einer Durchführbarkeitsstudie (FS") in H2 2025

- Fertigstellung+ 12.000 Meter geotechnischer Bohrungen zur Unterstützung der FS

- + 25.000 Meter laufende Bohrungen zur Entdeckung und Erweiterung von Ressourcen abschließen

- Abschluss einer Horizontal-Loop-EM (Promis-HLEM) mit einer Länge von ca. 45 Linienkilometern am Boden über sechs ausgewählten

2024 Höhepunkte

Im Jahr 2024, als Simon Cmrlec die Rolle des Chief Operating Officer ("COO") übernahm, konzentrierte sich Vizsla Silver auf die Erschließung des Panuco-Projekts 1, das im westlichen Teil des Panuco-Copala-Distrikts liegt. Dies gipfelte in der Bekanntgabe einer soliden Preliminary Economic Assessment ("PEA"), die im Juli 2024 veröffentlicht wurde und eine jährliche Produktion von 15,2 Moz AgEq über eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 10,6 Jahren, einen NPV5% nach Steuern von 1,1 Mrd. US$, einen IRR von 86% und eine Amortisation von 9 Monaten bei 26 US$/oz Ag und 1.975 US$/oz Au aufzeigt.

Die Bohrungen im Laufe des Jahres beliefen sich auf insgesamt 37.662 m und konzentrierten sich auf die Umwandlung der Ressourcen in den oberen Ebenen der Gebiete Copala und Napoleon in höhere Vertrauenskategorien. Dies führte zu einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung, die Anfang Januar 2025 veröffentlicht wurde und eine geschätzte gemessene und angezeigte In-situ-Mineralressource von 222,4 Moz AgEq und eine abgeleitete In-situ-Ressource von 138,7 Moz AgEq aufweist (siehe Pressemitteilung vom 6. Januar 2025).

Weitere bemerkenswerte Erfolge im Jahr 2024:

- Der Aktienkurs von Vizsla Silver stieg um 45% von C$1,73/s auf C$2,51/s

- Vizsla Silver hat in zwei Finanzierungen insgesamt 95 Mio. C$ aufgenommen: 34,5 Mio. C$ zu 1,50 C$/s im Februar und 65 Mio. C$ zu 2,6 C$/s im September

- Organisation von drei Gesundheitsmessen vor Ort, bei denen über 550 Menschen Zugang zu Krankenschwestern, Ärzten und Psychologen hatten.

- Vizsla Silver verdreifachte sein Landpaket auf über 17.000 ha mit dem Erwerb von San Enrique und La Garra, zwei großen, äußerst aussichtsreichen ehemaligen Produktionsgebieten entlang des aufstrebenden

- Erwerb von kreisweiten WorldView III- und Aster-Multispektral-Satellitenbildern und weiterer Einsatz von Terraspec zur Kartierung von Veränderungen

- Simon Cmrlec zum COO ernannt, Suki Gill zum Mitglied des Verwaltungsrats ernannt, Karl Haase zum Direktor für Technik, Anna Pagliaro zur Direktorin für kommerzielle und rechtliche Risiken und Ana Meza zur Umwelt- und ESG-Managerin

- Abschluss der Ausgliederung von Vizsla Royalties, die an der TSXV gehandelt wird und in den ersten 3 Wochen des Handels einen zusätzlichen Wert von 62 Mio. C$ für die Aktionäre von Vizsla Silver geschaffen hat

- Im September veröffentlichte Vizsla Silver seinen dritten jährlichen Nachhaltigkeitsbericht.

- Im Oktober wurde Vizsla Silver in den GDXJ aufgenommen, was den Aktionären erhebliche Liquidität verschaffte.

- Die mexikanische Tochtergesellschaft von Vizsla Silver, Minera CANAM, wurde zum dritten Mal in Folge mit der Auszeichnung für sozial verantwortliche Unternehmen (ESR) geehrt.

- Im November ging Vizsla Silver an die TSX und erreichte damit eine neue Stufe des Marktzugangs und der Bekanntheit des Unternehmens

- Vizsla Silver begann mit den Arbeiten an seinem vollständig finanzierten und genehmigten Copala-Testminen-/Sammelprobenprogramm

Tabelle der 10 besten Bohrkomposita des Jahres 2024, geordnet vom höchsten zum niedrigsten AgEq-Gehalt

Bohrloch Von An Länge des Bohrlochs Geschätzte wahre Breite Ag Au AgEq Ader (m) (m) (m) (m) (g/t) (g/t) (g/t) CS-24-381A 219.60 226.50 6.90 6.25 3,698 41.20 6,270 Copala CS-24-356 219.00 223.90 4.90 4.20 1,694 103.20 8,817 Copala CS-24-380 278.10 293.80 15.70 13.30 1,861 12.20 2,554 Copala CS-24-354 153.50 168.30 14.80 13.00 1,017 8.19 1,503 Copala CS-24-375 290.85 308.35 17.50 14.20 978 4.56 1,212 Copala CS-24-366 348.85 357.00 8.15 7.00 1,898 9.51 2,398 Kopala 3 CS-24-347 287.85 294.00 6.15 6.00 1,882 10.31 2,440 Copala CS-24-352 211.80 217.25 5.45 5.00 1,378 22.95 2,872 Copala CS-24-344 561.95 573.90 11.95 8.70 1,096 5.18 1,363 Copala CS-24-362 344.60 346.10 16.10 10.50 804 5.27 1,103 Copala

Anmerkung: AgEq = Ag g/t x Ag rec. + (Au g/t x Au Rec x Au-Preis/Gramm)/Ag-Preis/Gramm. Der angenommene Metallpreis beträgt 24,00 $/Unze Silber und 1.800 $/Unze Gold; die angenommene metallurgische Gewinnung beträgt 91 % für Silber und 94 % für Gold. Die in dieser Pressemitteilung verwendeten metallurgischen Gold- und Silbergewinnungsraten stammen aus den metallurgischen Testergebnissen des Erzgangs Copala (siehe Pressemitteilung vom 16. August 2023).

2025 Ausblick

Der Schwerpunkt von Vizsla Silver für 2025 liegt weiterhin auf der Verringerung des Risikos von Projekt 1 im Westen mit dem Ziel, im Jahr 2027 erstmals Silber zu fördern. Um dies zu erreichen, arbeitet das Unternehmen aktiv an der Fertigstellung einer Machbarkeitsstudie, während es gleichzeitig die Genehmigungsverfahren und die Projektfinanzierung vorantreibt, um eine Bauentscheidung zu unterstützen. Parallel dazu wird Vizsla Silver die Exploration anderer aussichtsreicher Gebiete im westlichen Teil des Distrikts in der Nähe von Projekt 1 fortsetzen, aber auch in den zentralen und östlichen Gebieten, in denen bisher nur wenige Explorationsbohrungen durchgeführt wurden. Zu den wichtigsten für 2025 geplanten Initiativen zur Verringerung des Risikos gehören:

1) Vorabprüfung Mine

2) Vorabgenehmigung/Projektfinanzierung

3) FS liefern

Für das Jahr 2025 sind insgesamt+ 37.000 Meter an Bohrungen für Engineering (FS-Studien), Erweiterungs- und Explorationsprogramme geplant. Auf dem Grundstück werden zwei Diamantbohrgeräte im Einsatz sein, wobei die Möglichkeit besteht, die Anzahl der Bohrungen in Abhängigkeit vom Explorationserfolg zu erhöhen. Die Explorationsbohrungen werden sich auf vorrangige Ziele in der Nähe der aktuellen Ressourcen im Westen sowie auf andere vorrangige Ziele in den zentralen und östlichen Teilen des Bezirks konzentrieren.

Ziele

- Resourcenerweiterung

Die Copala-Struktur bleibt entlang des Streichens im Norden und neigungsabwärts im Süden offen. Alternativ dazu identifizierte das Team nach der Entdeckung des alten Copala-Stollens und in Verbindung mit der erfolgreichen Infill-/Erweiterungsbohrkampagne im zentralen Copala das Potenzial für eine oberflächennahe hochgradige Mineralisierung im Süden. Vizsla Silver beabsichtigt, in der zweiten Jahreshälfte (H2) 2025 zwei oberflächennahe Ziele zu bebohren, sobald das Team eine detaillierte Struktur- und Alterationskartierung entlang Copala, südlich des alten Stollens, abgeschlossen hat.

Im Gebiet Napoleon plant das Unternehmen die Durchführung von Ressourcenerweiterungsbohrungen entlang der Ader Hanging Wall 4 (HW4) neigungsabwärts in Richtung Osten und entlang der 400 m breiten Lücke in der Ader La Luisa (siehe Pressemitteilung vom 13. Februar 2024) zwischen dem aktuellen Mineralressourcengebiet und den 500 m nördlich gelegenen flachen Bohrlöchern.

- Erkundung

In der ersten Hälfte (H1) des Jahres 2025 wird Vizsla Silver die Bohrungen auf den Zielen Camelia-San Dimas, Galeana und San Fernando-Nacaral im nordöstlichen Teil des Bezirks fortsetzen. Andere Ziele wie El Roble, Oregano und La Whicha, ebenfalls im Nordosten, werden im zweiten Halbjahr erkundet.

Das Unternehmen plant außerdem, zusätzliche Explorationsbohrungen bei El Molino (siehe Pressemitteilung vom 24. Oktober 2023) und in der Konvergenzzone der Hauptader Napoleon mit der Ader La Colorada - Copala-Verwerfungssystem im Gebiet North Napoleon durchzuführen. Die Explorationsbohrungen im Gebiet North Napoleon sind für das zweite Halbjahr nach Abschluss der EM-Bodenuntersuchung geplant.

Kartierung / Geophysik

- Das Unternehmen setzt die detaillierte Kartierung im Maßstab 1:1000 im gesamten Gebiet fort; mit Hilfe von LiDar-, WorldView III- und Aster-Satellitenbildern sowie Terraspec-Analysen wurden bisher 67 % des Gebiets Panuco kartiert. Die Geologen des Unternehmens begannen auch mit 3D-Interpretationen von Terraspec-Daten, die an Kernproben gesammelt wurden, um weitere 3D-Alterationsmodelle zu erstellen und Bohrvektoren zu definieren.

- Vizsla Silver beauftragte außerdem das Beratungsunternehmen TMC Geophysical mit der Durchführung einer Horizontal-Loop-EM-Untersuchung (Promis-HLEM) auf 45 l-km über Copala und fünf ausgewählten hochprioritären Zielen im ersten Quartal. Ziel dieser Studie ist es, die geophysikalische Reaktion der bekannten oberflächennahen Mineralisierung bei Copala zu bestimmen und anschließend fünf weitere ausgewählte Ziele im Bezirk zu untersuchen

Abbildung 1: Plan des Distrikts Panuco mit Hervorhebung der primären Explorationsziele im Verhältnis zu den kartierten und beprobten mineralisierten Adern. Der violette Kreis steht für die Ziele der Ressourcenerweiterung, der gelbe Kreis für die proximalen Ziele und die blauen Kreise und die Ellipse für die distalen Distriktziele im Nordosten.

Über das Panuco-Projekt

Das neu konsolidierte Silber-Gold-Projekt Panuco ist eine aufstrebende hochgradige Entdeckung im Süden von Sinaloa, Mexiko, in der Nähe der Stadt Mazatlán. Das 7.189,5 Hektar große, in der Vergangenheit produzierende Gebiet profitiert von über 86 Kilometern Gesamtausdehnung der Adern, 35 Kilometern Untertagebau, Straßen, Strom und Genehmigungen.

Das Gebiet enthält epithermale Silber- und Goldlagerstätten mit mittlerem bis niedrigem Sulfidierungsgrad, die mit siliziumhaltigem Vulkanismus und Krustenerweiterung im Oligozän und Miozän zusammenhängen. Das Muttergestein besteht hauptsächlich aus kontinentalem Vulkangestein, das mit der Tarahumara-Formation korreliert.

Am 6. Januar 2025 gab das Unternehmen eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Panuco bekannt, die eine geschätzte gemessene und angezeigte In-situ-Mineralressource von 222,4 Moz AgEq und eine abgeleitete In-situ-Ressource von 138,7 Moz AgEq umfasst (siehe Pressemitteilung von Vizsla Silver vom 6. Januar 2025).

Über Vizsla Silver

Vizsla Silver ist ein kanadisches Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, BC, das sich auf die Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts, des zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Gold-Projekts Panuco in Sinaloa, Mexiko, konzentriert. Das Unternehmen schloss vor kurzem eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie für Panuco im Juli 2024 ab, die eine jährliche Produktion von 15,2 Moz AgEq über eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 10,6 Jahren, einen NPV5% nach Steuern von 1,1 Mrd. US$, einen IRR von 86% und eine Amortisation von 9 Monaten bei 26 US$/oz Ag und 1.975 US$/oz Au aufzeigt. Vizsla Silver hat sich zum Ziel gesetzt, das weltweit führende Silberunternehmen zu werden, indem es bei Panuco einen zweigleisigen Erschließungsansatz verfolgt, bei dem die Minenerschließung vorangetrieben und gleichzeitig die Exploration auf Bezirksebene mit kostengünstigen Mitteln fortgesetzt wird.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Die Bohrkernproben wurden zur Probenaufbereitung und zur Analyse im ALS-Labor in North Vancouver an ALS Limited in Zacatecas, Zacatecas, Mexiko, und in North Vancouver, Kanada, versandt. Die Gesteinsproben wurden zur Probenaufbereitung und Analyse an das SGS-Labor in Durango, Mexiko, versandt. Die Einrichtungen von ALS Zacatecas und North Vancouver sowie das SGS-Labor sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Silber und unedle Metalle wurden mittels eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit ICP-Abschluss analysiert; Gold wurde mittels einer 30-Gramm-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie-Abschluss (AA") untersucht. Analysen von Silber, Blei und Zink, die den Grenzwert überschreiten, wurden mittels eines viersäurigen Erzaufschlusses mit AA-Abschluss erneut untersucht.

Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben, Duplikaten und Leerproben, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und im Rahmen des Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Qualifizierte Person

Gemäß NI 43-101 ist Jesus Velador, Ph.D. MMSA QP, Vice President of Exploration, die qualifizierte Person für das Unternehmen und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Informationen zu den Schätzungen der Mineralressourcen

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt, das sich erheblich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC") unterscheidet. Die hier verwendeten Begriffe gemessene Mineralressource", angezeigte Mineralressource" und abgeleitete Mineralressource" beziehen sich auf die in den Standards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (die CIM-Definitionsstandards") definierten Bergbauausdrücke, deren Definitionen von NI 43-101 übernommen wurden. Dementsprechend sind die hierin enthaltenen Informationen, die Beschreibungen unserer Mineralvorkommen gemäß NI 43-101 enthalten, möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von anderen US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den US-Bundeswertpapiergesetzen und den darin enthaltenen Regeln und Vorschriften unterliegen.

Es wird davor gewarnt, anzunehmen, dass ein Teil oder alle Mineralressourcen jemals in Reserven umgewandelt werden. Gemäß den CIM-Definitionsstandards sind "abgeleitete Mineralressourcen" der Teil einer Mineralressource, für den Menge und Gehalt oder Qualität auf der Grundlage begrenzter geologischer Nachweise und Probenahmen geschätzt werden. Solche geologischen Nachweise reichen aus, um die geologische Kontinuität und den Gehalt oder die Qualität zu implizieren, aber nicht zu verifizieren. Eine abgeleitete Mineralressource hat ein geringeres Maß an Vertrauen als eine angezeigte Mineralressource und darf nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Mehrheit der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration zu angezeigten Mineralressourcen aufgewertet werden könnte. Gemäß den kanadischen Vorschriften dürfen Schätzungen von abgeleiteten Mineralressourcen nur in seltenen Fällen die Grundlage für Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien bilden. Investoren sollten nicht davon ausgehen, dass alle oder ein Teil einer abgeleiteten Mineralressource wirtschaftlich oder rechtlich abbaubar ist. Die Offenlegung der in einer Ressource enthaltenen Unzen" ist gemäß den kanadischen Vorschriften zulässig; die SEC gestattet den Emittenten jedoch normalerweise nur die Meldung von Mineralisierungen, die nach SEC-Standards keine Reserven" darstellen, und zwar in Form von Tonnage und Gehalt ohne Bezugnahme auf Maßeinheiten.

Die kanadischen Standards, einschließlich der CIM Definition Standards und NI 43-101, unterscheiden sich erheblich von den Standards des SEC Industry Guide 7. Mit Wirkung vom 25. Februar 2019 hat die SEC neue Offenlegungsregeln für den Bergbau gemäß Unterabschnitt 1300 der Regulation S-K des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (die "SEC-Modernisierungsregeln") verabschiedet, die ab dem ersten Geschäftsjahr, das am oder nach dem 1. Januar 2021 beginnt, eingehalten werden müssen. Die SEC-Modernisierungsregeln ersetzen die im SEC Industry Guide 7 enthaltenen Offenlegungsanforderungen für historische Immobilien. Infolge der Verabschiedung der SEC-Modernisierungsregeln erkennt die SEC nun Schätzungen von "gemessenen Mineralressourcen", "angezeigten Mineralressourcen" und "abgeleiteten Mineralressourcen" an. Informationen über Mineralressourcen, die in diesem Dokument enthalten sind oder auf die verwiesen wird, sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die nach US-Standards berichten. Obwohl die SEC-Modernisierungsregeln den CIM-Definitionsstandards "im Wesentlichen ähnlich" sein sollen, werden die Leser darauf hingewiesen, dass es Unterschiede zwischen den SEC-Modernisierungsregeln und den CIM-Definitionsstandards gibt. Dementsprechend gibt es keine Garantie dafür, dass alle Mineralressourcen, die das Unternehmen als gemessene Mineralressourcen", angezeigte Mineralressourcen" und abgeleitete Mineralressourcen" gemäß NI 43-101 ausweisen kann, dieselben wären, wenn das Unternehmen die Ressourcenschätzungen gemäß den im Rahmen der SEC Modernization Rules angenommenen Standards erstellt hätte.

BESONDERER HINWEIS AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "planen" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf die Exploration, Erschließung und Produktion bei Panuco, einschließlich der Pläne für ressourcen- bzw. entdeckungsbasierte Bohrungen zur Aufwertung und Erweiterung der ersten Ressource sowie zur Erprobung anderer vorrangiger Ziele im gesamten Gebiet.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die zukünftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Vizsla Silver, das zukünftige Wachstumspotenzial von Vizsla Silver und seines Unternehmens sowie auf zukünftige Explorationspläne beziehen, basieren auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf den Erfahrungen des Managements und dessen Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Silber, Gold und anderen Metallen, das Ausbleiben einer Eskalation der COVID-19-Pandemie, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Vizsla Silver, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten von Vizsla Silver in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, und Vizsla Silver hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren basieren oder mit ihnen in Zusammenhang stehen. Solche Faktoren beinhalten, ohne Einschränkung: die Abhängigkeit des Unternehmens von einem einzigen Mineralienprojekt; die Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in Mexiko; Verzögerungen bei der Regulierung, Zustimmung oder Genehmigung; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Mineralienressourcen und -reserven; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt zu erhalten; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten innewohnen, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, metallurgischen Erträgen und Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Rechtsstreitigkeiten über Eigentumsrechte an Grundstücken, insbesondere an unerschlossenen Grundstücken; Gesetze und Bestimmungen, die die Umwelt, die Gesundheit und das Wohlergehen der Bevölkerung regeln.

und Sicherheit; betriebliche oder technische Schwierigkeiten in Verbindung mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; Mitarbeiterbeziehungen, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit umliegenden Gemeinden und handwerklichen Bergarbeitern; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; die spekulative Natur der Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität des Aktienmarktes; Interessenkonflikte zwischen bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in den Erläuterungen und Analysen der Geschäftsführung von Vizsla Silver angeführt sind. Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen eine unangemessene Sicherheit zuzuschreiben. Obwohl Vizsla Silver versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, es kann andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht vorhersehbar, geschätzt oder beabsichtigt sind. Vizsla Silver beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die solche Aussagen oder Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

