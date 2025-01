Aktien Frankfurt Dax verdaut KI-Turbulenzen und peilt Rekordhoch an Nach den Kursturbulenzen zu Wochenbeginn hat der Dax am Dienstag an Fahrt gewonnen. Der deutsche Leitindex zog bis zum frühen Nachmittag um 0,80 Prozent auf 21.452,21 Punkte an. Damit näherte sich das Börsenbarometer wieder seinem erst am Freitag …