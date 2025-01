Dänemark gestattet Erhaltungsmaßnahmen an Nord Stream 2

Zickzick11 schrieb 20.01.25, 09:18

Du hast überhaupt nicht begriffen, wie dieses Konstrukt ADRs ist.



1. Wenn ich in Deutschland etwas bei einer zugelassenen Bank (ein Wertpapier) kaufen kann, dann tue ich das im guten Glauben dass es Rechtens ist und verlasse mich drauf.

2. Die ADRs (American deposity receipt), die ich habe sind von der Bank eines befreundeten Staats begeben worden, bei der die Aktien hinterlegt sein sollen, die meinen ADRs entsprechen. Also hat die USA die Aktien für die ich bezahlt habe.

3. Da du keine Argumente hast bezeichnest du unsere Einlassungen als Geheule. Irre. Der Ami hat meine Aktien und ich den Buchverlust. Und jetzt soll ich sagen, die USA sind die Lieben?

4. Erwachsenes Verhalten ist, wenn man die Argumente des anderen würdigt und nicht dumm rum macht. Ich habe mich an Recht und Ordnung und die Gesetzte gehalten und werden vom Verbündeten sanktioniert. Bin ich in der Ukraine einmarschiert?

5. Ich wähle jetzt nicht die AFD, weil ich die 17.000 Euro eingefrorenes Vermögen vermisse, sondern weil ich gesehen habe, was die restlichen Parteien seit 2008 mit diesem einst stolzen Land und der einst stolzen Wirtschaft gemacht haben.

6. Dein ZDF Geblödel von Spalten und Hass und Schwächen der NATO auf mich zu projizieren ist derart infantil. Ich habe in der Vergangenheit eine Fa. geleitet (als Geschäftsleiter) und war für rund 2000 Mitarbeiter verantwortlich. Ich habe wahrscheinlich/vielleicht mehr Einkommenssteuer im Jahr gezahlt, als Du Bruttoeinkommen hattest. Bin jetzt mit 51 im privaten Ruhestand und lebe von den Früchten meiner vorherigen Tätigkeit und dessen Erträgen. Ich schätze mal, es ist dein Robert, der jetzt noch SV Beiträge von mir einziehen möchte, um die 6 Millionen Neubürger mitzuversichern. Hier läuft gewaltig was schief, aber noch geht es dem Volk viel zu gut. In 10 Jahren, ist Deutschland mit seinem Sozialstaat für die ganze Welt, statt für das eigene Volk über die Klippe gesprungen. Dann gibt es in Deutschland (ich bin dann mit meiner Familie weg) nichts mehr für Migranten und Biodeutsche zu holen.



Und nun wirf mir wieder sonst was für staatszersetzendes Verhalten vor. Wenn es dich glücklich macht immer zu.