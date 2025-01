Neugeschäft und Betriebsergebnis gesunken (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - Die Landwirtschaftliche Rentenbank blickt auf einherausforderndes Geschäftsjahr 2024 zurück. Das Neugeschäft bei denProgrammkrediten sank über alle Sparten hinweg um 41,1 % auf 3,6 Mrd. Euro(2023: 6,1 Mrd. Euro). Das gesamte Förderneugeschäft ging um 26,3 % auf 7,9 Mrd.Euro zurück (2023: 10,7 Mrd. Euro). Zur Refinanzierung des Förderneugeschäftsnahm die Rentenbank mittel- und langfristige Kapitalmarktmittel in Höhe von rund8,2 Mrd. Euro (2023: 10,5 Mrd. Euro) auf. Das Betriebsergebnis vorRisikovorsorge und Bewertung erreichte zum Jahresende 2024 161,6 Mio. Euro(2023: 197,3 Mio. Euro). Die harte Kernkapitalquote erhöhte sich deutlich, dieLeverage Ratio blieb in etwa auf Vorjahresniveau.Den stärksten Rückgang im Neugeschäft bei den Programmkrediten verzeichneten dieFördersparten "Erneuerbare Energien" mit -91 % und "Agrar- undErnährungswirtschaft" mit -53,8 %. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen derhohe EU-Basiszinssatz. Dieser bedeutet für die Programmkredite der Rentenbank,dass entweder nur hohe beihilfefreie Zinskonditionen gewährt werden können oderhohe Beihilfewerte entstehen. Auch das Neugeschäft im Bereich "LändlicheEntwicklung", das maßgeblich durch die Nachfrage der Landesförderinstitute nachGlobaldarlehen geprägt ist, sank um 40,4 %. Dies ist insbesondere vor demHintergrund eines sehr starken Vorjahres zu sehen. Darüber hinaus spiegelt derspartenübergreifende Rückgang des Förderneugeschäfts die allgemeineInvestitionszurückhaltung der Branche wider."Wie fast alle Branchen in Deutschland investiert auch die Landwirtschaftderzeit zu wenig. Aber Landwirtinnen und Landwirte wollen und müsseninvestieren, um sich für die Zukunft gut aufzustellen", so Nikola Steinbock,Sprecherin des Vorstands der Rentenbank. "Auf der Grünen Woche in Berlin habeich in vielen Gesprächen wieder feststellen können, wie zukunftsorientiert undengagiert Landwirtinnen und Landwirte sind. Mehr Planungssicherheit ist für sieunerlässlich, damit sie wirtschaftlich gute und tragfähige Entscheidungen fürihre Betriebe treffen können. Wir leisten unseren Beitrag, in dem wir mitunseren Förderprogrammen die Landwirtinnen und Landwirte bei den notwendigenInvestitionen unterstützen. Gleichzeitig entwickeln wir unsere Förderangeboteentlang der Bedarfe der Branche kontinuierlich weiter. So haben wir imvergangenen Jahr unsere ,Zukunftsfelder im Fokus' um das Zukunftsfeld,Stallumbau für mehr Tierwohl' ergänzt. Außerdem setzen wir seit Juli 2024 imAuftrag des Bundesumweltministeriums das Förderprogramm ,ANK-NABO' um. BeideProgramme sind sehr erfolgreich gestartet", so Nikola Steinbock weiter. "Die