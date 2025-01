Javier Garcia und Dr. Jianan He (Berenberg): China im Jahr 2025: Zölle, Lokalisierung und Konsumanreize

28.01.2025 -



China steht vor komplexen Herausforderungen. Daran dürften auch die Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest Ende Januar 2025 wenig ändern. Geopolitische Spannungen, binnenwirtschaftliche Entwicklungen und politische Entscheidungen der Regierung Xi Jinpings verunsichern internationale Anleger seit Längerem – und belasten damit die Kurse chinesischer Aktienindizes. Die chinesische Regierung dürfte für 2025 an ihrem jährlichen BIP-Wachstumsziel von „etwa fünf Prozent“ festhalten und damit ihr Engagement für langfristige Wachstumsziele in den Fokus stellen.

Javier Garcia und Dr. Jianan He, Aktienexperten für asiatische Schwellenländer im Wealth and Asset Management von Berenberg, sehen in 2025 nach wie vor selektive Chancen in China. In einem aktuellen Beitrag analysieren sie, wie sich potenzielle Zollerhöhungen, eine angepasste Fiskalpolitik und ein angekurbelter Binnenkonsum auf chinesische Aktien auswirken könnten. Erfolgsaussichten für Anleger in China sehen sie in 2025 vor allem durch aktive Einzeltitelselektion und einen Fokus auf qualitativ hochwertige Unternehmen.

