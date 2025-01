KuCoin zahlt Millionenstrafe – Doch der Token explodiert!

Das Unternehmen, das teilweise unter dem Namen Peken Global Ltd. operiert, legte das Schuldbekenntnis am Montag vor einem Gericht in New York ab. US-Bezirksrichter Andrew Carter verhängte eine Strafe von 113 Millionen US-Dollar sowie Einziehungen in Höhe von 184,5 Millionen US-Dollar. Zuvor hatte bereits die Nachrichtenagentur MLex über den Fall berichtet.

Schwere Vorwürfe gegen KuCoin und seine Gründer

Im März letzten Jahres hatten US-Staatsanwälte Klage gegen KuCoin und die beiden Mitbegründer Chun Gan und Ke Tang erhoben. Die Anklagepunkte umfassten den Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfersystems und den Verstoß gegen Anti-Geldwäsche-Gesetze. Gan und Tang akzeptierten sogenannte „Deferred Prosecution Agreements“, was bedeutet, dass sie einer Strafverfolgung unter bestimmten Bedingungen entgehen können. Im Rahmen der Vereinbarung mussten beide jeweils 2,7 Millionen US-Dollar abtreten.

Nach Angaben der Anklage hatte KuCoin unter anderem kein ausreichendes Anti-Geldwäsche-Programm implementiert, versäumt, die Identität seiner Kunden ordnungsgemäß zu überprüfen, und keine verdächtigen Aktivitäten gemeldet – ein klarer Verstoß gegen die gesetzlichen Vorgaben. Parallel dazu leitete die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine Zivilklage gegen das Unternehmen ein.

KuCoin zieht sich aus den USA zurück

Im Rahmen der Einigung kündigte KuCoin an, sich für mindestens zwei Jahre vollständig aus dem US-Markt zurückzuziehen. In einer Erklärung, die das Unternehmen am Montag veröffentlichte, hieß es:

"Während wir regulatorische Herausforderungen in den USA lösen, möchten wir unsere globalen Nutzer beruhigen, dass unsere Operationen in anderen nicht restriktiven Märkten weiterhin vollständig unberührt bleiben. KuCoin bleibt der sichere und innovative Serviceanbieter, der wir immer waren."

Die beiden Gründer, Gan und Tang, werden zudem künftig keine Rolle mehr im Management oder in der operativen Führung des Unternehmens übernehmen.

Wiederholte Verstöße: Ein Präzedenzfall für die Branche?

Bereits 2023 war KuCoin mit den Behörden des US-Bundesstaates New York aneinandergeraten. Damals hatte die Börse gegen Gesetze zur Regulierung des Handels mit Wertpapieren und Rohstoffen verstoßen. Im Rahmen eines Vergleichs zahlte KuCoin 22 Millionen US-Dollar und beendete seine Geschäfte in New York.

KuCoin-Token trotzt den Schlagzeilen im Plus

Trotz der negativen Schlagzeilen zeigt sich der KuCoin-Token (KCS) überraschend widerstandsfähig. Auf Wochensicht verzeichnet der Token ein beeindruckendes Plus von 23 Prozent, während er allein in den letzten 24 Stunden um über 10 Prozent zulegen konnte. Damit gehört KCS aktuell zu den größten Gewinnern unter den Kryptowährungen. Marktbeobachter vermuten, dass die angekündigte Regulierung und der Rückzug aus dem US-Markt das Vertrauen der Anleger in KuCoins langfristige Stabilität und globale Expansion gestärkt haben könnten.

Fazit: Ein Signal an die Kryptobranche

KuCoin gehört zu den weltweit größten Kryptobörsen und hat sich durch sein rasantes Wachstum in den vergangenen Jahren eine bedeutende Marktstellung erarbeitet. Der Rückzug aus den USA sowie die rekordverdächtigen Strafen dürften jedoch eine Zäsur darstellen – nicht nur für KuCoin, sondern für die gesamte Branche.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

