Treffen der BVB-Bosse mit Ex-Schalke-Coach Rangnick

HK12 schrieb 26.01.25, 14:43

Populistisches Gequatsche bringt keinen weiter. Ich habe von keinem zu Anfang der Saison gelesen das Kehl schlecht eingekauft hätte außer von den notorischen Duxxschwätzern. Jetzt wo der BVB schlecht dasteht kommen alle aus dem Rathaus u. haben es immer schon gewusst.

M.E. hätte Kehl den BVB verlassen müssen als ihm Ricken vorgezogen wurde. Das ganze Kompetenzgerangel in der Führung hat noch nie irgendeine Mannschaft nach vorne gebracht. Viel zu viele Möchtegern-Häuptlinge und zu wenige Indianer. Sammer kritisiert die Mannschaft zu Recht hat sie aber mit seinem input selbst mitverantwortet. Ricken mit schwacher Außendarstellung Dank Watzke als Platzhalter. Ich glaube der BVB schaut viel zu viel auf die Bayern während diese schon wieder neue Wege gehen. Ehemaligen BVB-Spieler die Verantwortung zu übergeben kann nicht das nonplusultra sein. Hauptsächlich auf dt. Nationalspieler zu setzten ist wohl der falsche Ansatz.

Can sollte zur Sommerpause gehen, Mahlen wollte weg. Sahin entschied sich dann um u. machte diesen sogar zum Kapitän, für Mahlen gab es keinen Käufer. Ich bin zwar ein Freund davon neuen Trainern ein gewisse Chance zu geben allerdings hat sie Sahin nicht genutzt. Von Anfang an sah man keinen Plan in der Aufstellung u. Spielführung. Und wenn ein Spieler wie Sabitzer schon nach wenigen Spielen öffentlich motzt-ob zu Recht oder nicht-das er in der falschen Position spielt zeigt es mir das der Zusammenhalt in der Mannschaft und das Verhältnis zum Trainer nicht stimmen kann. Can hätte früher entlassen werden müssen.

Und zu Adeyemi. Ist kein Talent mehr der muss liefern u. das tut er einfach zu selten. Warum spiel er eigentlich immer nur 60 Min wenn er mal nicht verletzt ist? So gern ich ihn sehe wenn er Lust hat(Glasgow) aber für 5,6 gute Spiele im Jahr ist mir das zu wenig. Deswegen verkaufen sollte Neapel 40-50 Mio bezahlen.

Zu Krösche. Sicherlich top performt mit Scouting u. seinen Verkäufen in seinen letzten Jahren. Allerdings verstehen viele nicht das es unterschiedliche Ausgangspositionen gibt. Von den Frankfurtern wird keine CL erwartet vom BVB schon. Das Geschrei hätte ich mal lesen wollen wenn der BVB wie die Frankfurter in der vorherigen Saison in der allerletzten Minute der Transferperiode ihren top Stürmer wie Kolo Munai verkaufen ohne Ersatz zu haben.

Marmoush sollte im Sommer verkauft werden u. wollte auch selbst weg. Es gab aber auch Kaufinteressierte unter 30 Mio die die Eintracht genommen hätte. Es waren aber Vereine aus der unteren Hälfte der Premier L. auf die Mamoush keinen Bock hatte. Das er sich so toll entwickelte war schon überraschend. Heißt manchmal braucht man als Verein auch GLück.

Ich kann mich nur wiederholen ich würde gerne einen Trainer wie Hoeneß sehen der eine klare Spielstruktur hat u. Spieler einfach besser macht. Das Effenberg sich für Kovac im DoPa stark macht kann ich gar nicht verstehen. Was hat der in den letzten Jahren gerissen nachdem er von Frankfurt weg ist? Seine Art der Spielerführung finde ich veraltet. Würde auch auf Roger Schmidt verzichten falls er dem BVB mit der Begründung er wolle bis Sommer warten abgesagt hätte. Als Trainer vom BVB solltest du schon brennen wenn du die Chance bekommst zumal er ja schon länger eine Pause hatte.