EthosEnergy stärkt globale Ausfallsicherheit mit der Hybrid-Cloud-Lösung von Nasuni

Boston (ots/PRNewswire) - Hurricane Recovery unterstreicht die kritische Rollevon Nasuni bei Business Continuity und Disaster Responsehttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4346167-1&h=201873005&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4346167-1%26h%3D3962863852%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fethosenergy.com%252F%26a%3DEthosEnergy&a=EthosEnergy , einglobaler, unabhängiger Dienstleister, der sich auf rotierende Anlagen für Kundenin den Bereichen Stromerzeugung, Energie, Industrie, Luft- und Raumfahrt sowieVerteidigung konzentriert, hat seine Fähigkeiten in den BereichenDatenverwaltung und Business Continuity mit der Nasuni File Data Platform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4346167-1&h=178336955&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4346167-1%26h%3D1737215711%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nasuni.com%252Fproduct%252Fhybrid-cloud-architecture-platform%252F%26a%3DNasuni%2BFile%2BData%2BPlatform&a=Nasuni+File+Data+Platform) erfolgreichverbessert. Die hybride Cloud-Speicherlösung ist Teil der Strategie vonEthosEnergy für Skalierbarkeit, Sicherheit und Resilienz angesichtsunvorhersehbarer Herausforderungen wie Naturkatastrophen.Als weltweit tätiges Unternehmen benötigte EthosEnergy eine robusteBackup-Lösung, um Risiken zu reduzieren und mögliche Geschäftsunterbrechungen zuminimieren."Wir fragten uns, ob wir ein unveränderliches Offline-Backup haben. UnsereAntwort lautete nein, und uns wurde klar, dass dies unsere Geschäftskontinuitätbeeinträchtigen könnte", so ein Sprecher von EthosEnergy. "Wir habenrecherchiert, und Nasuni wurde uns von anderen Unternehmen in unserer Branchewärmstens empfohlen. Wir haben uns dann an Nasuni gewandt, um uns mit sicherer,skalierbarer Dateispeicherung und zusätzlichem Ransomware-Schutz zuunterstützen. Wir können jetzt mit gutem Gewissen sagen, dass Nasuni uns dabeihilft, Geschwindigkeit und Qualität zu erreichen, wie sie in unserer Brancheunverzichtbar sind."Laut ITIC's 2024 Hourly Cost of Downtime Survey (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4346167-1&h=1277219750&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4346167-1%26h%3D399992105%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fitic-corp.com%252Fitic-2024-hourly-cost-of-downtime-report%252F%26a%3DITIC%2527s%2B2024%2BHourly%2BCost%2Bof%2BDowntime%2Bsurvey&a=ITIC%27s+2024+Hourly+Cost+of+Downtime+Survey)(Studie zu den Kosten von Ausfallzeiten pro Stunde) können die Ausfallkosten fürdie meisten Unternehmen ca. 300.000 US-Dollar pro Stunde erreichen; für 44 % dermittleren und großen Unternehmen können sie sogar bei über 1 Million US-Dollarpro Stunde liegen. Die Nasuni-Plattform bietet eine Cloud-native Alternative zu