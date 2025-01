Weihnachtsgeschäft 2024 - Das sind die Learnings, die Onlinehändler ins neue Jahr mitnehmen können (FOTO)

Zürich-Oerlikon (ots) - Weihnachten ist vorbei und viele Onlinehändler haben

Weihnachtsgeschäft 2024: Learnings für Onlinehändler im neuen JahrDas Weihnachtsgeschäft 2024 hat den Onlinehändlern einige interessanteErkenntnisse beschert, die ihnen helfen können, sich in diesem Jahr noch besseraufzustellen. Auch wenn das Gesamtwachstum mit 1,3 Prozent eher verhaltenausfiel, konnte der B2C-Bereich immerhin bis zu 4,1 Prozent zulegen. Ein paarTrends lassen sich dabei ganz klar erkennen.Überraschend war der Rückgang der Online-Präferenz beim Kauf vonWeihnachtsgeschenken: Der Anteil sank von 30 Prozent im Vorjahr auf 25 Prozent.Das zeigt, dass der stationäre Handel vor allem zur Weihnachtszeit wiedergefragter ist. Onlinehändler sollten daher nicht nur einfach Produkte anbieten,sondern ihre Kunden gezielt inspirieren - zum Beispiel, indem sie Produkte inverschiedenen Alltagssituationen präsentieren und zeigen, welchen Mehrwert siebieten.Ein Blick auf die Verkaufszahlen offenbart außerdem, dass die Tage kurz vor denFeiertagen - speziell der 23. und 31. Dezember - besonders schwach liefen. Dahermacht es Sinn, an diesen Tagen die Werbebudgets herunterzufahren, um den ROASnicht zu belasten. Noch wichtiger ist es jedoch, die Geschenkekäufer frühzeitigabzuholen, denn spontane Last-Minute-Einkäufe sind online eher die Ausnahme.Mehrwert durch Extraservices und konstante AusgabenbereitschaftOnlinehändler, die ihren Kunden fertig verpackte Geschenke angeboten haben,konnten sich über einen Umsatzanstieg von 12 Prozent freuen. Solche zusätzlichenServices machen das Einkaufserlebnis angenehmer und helfen dabei, Kundenlangfristig zu halten. Wichtig ist, die Bedürfnisse der Kunden rund um besondereAnlässe genau zu kennen und passende Angebote bereitzustellen.Interessanterweise blieben die durchschnittlichen Ausgaben fürWeihnachtsgeschenke in der Schweiz mit 282 CHF stabil. Diese Konstanz bieteteine solide Basis für die Planung des nächsten Weihnachtsgeschäfts. Ein klarerTrend zeigt sich: Immer mehr Menschen beginnen bereits ab August mit demGeschenke-Shopping. Laut einer eBay-Studie wollen 49 Prozent der Verbraucher2024 genauso viel oder sogar mehr für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Händlersollten daher ihre Marketingmaßnahmen rechtzeitig in Stellung bringen, um diesenfrühen Käufern gerecht zu werden.Auch Gutscheine waren 2024 wieder ganz vorne mit dabei. 42 Prozent der Befragtenplanten, Gutscheine zu verschenken - ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr.Wer im Onlinehandel mit durchdachten Gutscheinoptionen punktet, kann von diesemTrend profitieren und sich zusätzliche Umsätze sichern.Black Friday verliert an Glanz: Qualität statt RabatteDer Hype um den Black Friday scheint langsam nachzulassen. Immer mehrVerbraucher empfinden die Rabatte nicht mehr als sonderlich attraktiv, vor allemangesichts der wachsenden Konkurrenz durch Billiganbieter wie TEMU. Statt aufhohe Preisnachlässe zu setzen, sollten Onlinehändler den Fokus stärker aufeinfache Bestellprozesse, eine schnelle Lieferung und eine überzeugendeMarkenbotschaft legen. Kunden honorieren Werte wie Nachhaltigkeit und Qualitätzunehmend stärker als kurzfristige Rabatte.Fazit: Anpassungsfähigkeit ist gefragtDas Weihnachtsgeschäft 2024 hat gezeigt: Onlinehändler müssen flexibel bleibenund sich kontinuierlich an die Wünsche und Erwartungen ihrer Kunden anpassen.Erfolgreiche Strategien setzen auf eine frühzeitige Planung, durchdachteZusatzservices und gezielte Inspiration für die Kunden. Wer diese Erkenntnissein sein Geschäft integriert, wird auch in diesem Jahr erfolgreich durchstartenkönnen.Über Ephraim Chiozza:Ephraim Chiozza ist der Gründer und Geschäftsführer der AdWiser GmbH. DerMarketing-Experte erstellt ganzheitliche Marketing-Ökosysteme fürOnlineshop-Betreiber. Mit dem Ziel, dass seine Kunden ihr Werbebudget soeffizient wie möglich nutzen und nachhaltige Ergebnisse erzielen.