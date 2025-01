USA Verbrauchervertrauen trübt sich ein - Inflationserwartungen steigen Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Januar merklich eingetrübt. Der Konsumindikator sei um 5,4 Punkte auf 104,1 Punkte gefallen, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mit. Dies ist der …