Aktivisten sind weiter im Anmarsch

Der Aktionärsaktivismus in Europa wird auch in diesem Jahr unvermindertweitergehen. Hauptziele dabei sind neben Großbritannien vor allem Deutschland,die Schweiz sowie die Benelux-Staaten. Für insgesamt 141 Unternehmen werdenschon bald unruhige Zeiten anbrechen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelleUntersuchung von Alvarez & Marsal (A&M), einer der bedeutendstenUnternehmensberatungen der Welt.Wie aus der 14. Auflage des A&M Activist Alert (AAA) hervorgeht, stehen dabeiauch 33 deutsche Unternehmen im Visier - ein Drittel von ihnen wird schon in dennächsten sechs bis zwölf Monaten unter enormen Druck geraten. Besondersbetroffen ist dabei der Industriesektor, der mit geringer Produktivität, einergenerellen Standortschwäche und niedrigen Bewertungen zu kämpfen hat.Der AAA-Report erscheint seit 2019 als ökonomisches Frühwarnsystem und siehtaktuell in geopolitischen Unruhen, möglichen Handelskonflikten sowie einemvitaleren M&A-Markt die Hauptgründe für verstärkten Aktivismus. Hier liegenRisiken, aber auch vielversprechende Chancen für die Unternehmen: Jene, die aufdie Herausforderungen klug reagieren, werden zu den Gewinnern gehören. Dennochbieten die schwachen Unternehmensbewertungen in Europa, speziell im VereinigtenKönigreich, Deutschland und der Schweiz, Aktivisten attraktiveÜbernahmeoptionen.Gerade der Industriesektor, der in Europa mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis vonlediglich 22 Prozent unter jenem der USA liegt, wird zum bevorzugten Ziel. Vorallem US-basierte Fonds, deren Anteil an den Kampagnen von 27 auf 35 Prozentgestiegen ist, üben Druck aus. Und ihr Appetit ist noch nicht gestillt.Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sich ein Trend aus dem vergangenenJahr fortsetzt: Während Asset Manager häufig öffentliche Kampagnen starten,setzen Fonds auf Gespräche mit den Vorständen hinter verschlossen Türen. EineStrategie, die sich nicht nur als konstruktiver, sondern auch als erfolgreicher