Beim M&A Poker mitspielen - Drei Asse für das Depot

Übernahmen bringen Bewegung in den Markt. Wenn ein Unternehmen ankündigt, einen Wettbewerber oder ein vielversprechendes Start-up zu übernehmen, reagieren die Kurse oft blitzschnell. Meist steigt der Aktienkurs des Unternehmens, das übernommen wird, deutlich an, da die Anleger einen hohen Kaufpreis erwarten. Gleichzeitig können die Aktien des käuferischen Unternehmens sowohl steigen als auch fallen – je nachdem, wie die Investoren die Chancen und Risiken des Deals bewerten.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Qualcomm Inc!

Eine Übernahme ist in der Regel ein strategischer Schritt, um Wachstum zu beschleunigen, Marktanteile auszubauen oder technologische Kompetenzen zu sichern. Synergieeffekte wie Kosteneinsparungen oder die Kombination von Know-how spielen dabei eine zentrale Rolle. Solche Perspektiven wecken große Erwartungen bei den Anlegern, da ein erfolgreiches Zusammenführen der Unternehmen langfristig zu höheren Gewinnen führen kann.

Ich habe mal drei Duette gebildet, die sehr gut zusammenpassen würden:

Netflix schnappt sich Roku

Roku, ein bekannter Anbieter im Bereich TV-Streaming, könnte für Netflix im Jahr 2025 ein interessantes Übernahmeziel sein. Die Geschäftsmodelle beider Unternehmen ergänzen sich ideal: Während Netflix ein wichtiger Anbieter von Inhalten ist, bietet Roku eine Plattform, die Zuschauer mit Streaming-Angeboten verbindet und gleichzeitig Inhalteanbietern hilft, ihre Zielgruppen zu monetarisieren. Durch die Integration von Roku könnte Netflix seinen direkten Zugang zu Verbrauchern, vor allem in den USA, stärken. Dort erwirtschaftet Roku derzeit 100 Prozent seines Umsatzes.

Roku hat in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum gezeigt. Der Umsatz stieg von 1,13 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf 3,48 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Bis 2026 wird ein Umsatz von 5,19 Milliarden US-Dollar erwartet. Für Netflix könnte diese Wachstumskurve ein starker Anreiz sein.

Eine Übernahme von Roku würde Netflix zahlreiche Vorteile bieten. Roku erwirtschaftet 85,92 Prozent seines Umsatzes über seine Werbeplattform – eine Sparte, die Netflix erst aufbaut, um sein Geschäftsmodell zu diversifizieren. Gleichzeitig könnte Netflix durch Rokus Expertise im Vertrieb von Streamingdiensten seine betriebliche Effizienz steigern und seinen Zugang zu Haushalten ausbauen.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 11,7 Milliarden US-Dollar ist Roku zwar kein Schnäppchen, doch das Unternehmen bietet Potenzial. Trotz zuletzt verzeichneter Nettoverluste könnte Roku bei weiter verbesserter Rentabilität eine attraktive Gelegenheit für Netflix darstellen, seine führende Marktposition weiter auszubauen.

Der Streaming-Markt befindet sich in einer Phase der Konsolidierung. Führende Akteure suchen nach strategischen Akquisitionen, um ihre Marktstellung auszubauen. Eine Übernahme von Roku würde es Netflix ermöglichen, eine etablierte Vertriebsplattform zu integrieren und sein Ökosystem weiter zu stärken. Dies könnte Netflix helfen, seinen Vorsprung im umkämpften Streaming-Markt zu sichern und zusätzlich neue Umsatzpotenziale zu erschließen.

Uber bekommt durch Expedia eine "Super-Reise-App"

Das Vorbild kommt aus China von Tencent: WeChat ist eine der vielseitigsten Apps weltweit und besonders in China unverzichtbar. Ursprünglich als Messaging-App gestartet, hat sich WeChat zu einer All-in-One-Plattform entwickelt. Nutzer können nicht nur chatten und telefonieren, sondern auch Rechnungen bezahlen, Einkäufe tätigen, Arzttermine buchen und vieles mehr. Mit über 1,2 Milliarden aktiven Nutzern monatlich ist WeChat ein zentraler Bestandteil des digitalen Alltags und ein Paradebeispiel für die Integration von Kommunikation, E-Commerce und Dienstleistungen in einer einzigen App.

Mark Zuckerberg würde gerne WhatsApp auf dieses Niveau bringen. Elon Musk plant Ähnliches mit seinem Nachrichtendienst X und auch Uber könnte seine App diesem Ziel einen großen Schritt näher bringen mit der Übernahme von Expedia. Bereits 2024 wurde gemunkelt, dass Uber die Pläne für eine solche Akquisition schon in der Schublade hat.

Die Expedia Group könnte im Jahr 2025 in den Fokus von Uber Technologies rücken. Uber, bislang bekannt für seine Dienste im Bereich Transport und Essenslieferungen, sucht nach Wegen, sein Geschäft zu diversifizieren. Eine Übernahme von Expedia, einem führenden Anbieter im Online-Reisemarkt, würde Uber den Einstieg in die Tourismusbranche ermöglichen und das Angebot an Verbraucherdienstleistungen erweitern.

Die Technologieplattformen beider Unternehmen bieten Potenzial für starke Synergien. Uber könnte die Reisebuchungsdienste von Expedia direkt in seine App integrieren und so ein nahtloses Nutzererlebnis schaffen, bei dem Transport und Unterkunft gebündelt angeboten werden. Solche Kombi-Angebote könnten neue Kunden anziehen und das Geschäft von Uber weiter ankurbeln.

Ein entscheidender Vorteil könnte die Rolle von Dara Khosrowshahi sein. Der aktuelle CEO von Uber war zuvor CEO von Expedia und kennt das Unternehmen sowie die Branche bestens. Diese Erfahrung könnte die Integration nach einer Übernahme deutlich erleichtern und den strategischen Nutzen maximieren.

Expedia hat in den letzten Jahren ein solides Wachstum gezeigt. Der Umsatz stieg 2023 auf 12,839 Milliarden US-Dollar und soll bis 2025 auf 14,675 Milliarden US-Dollar anwachsen. Diese positive Entwicklung macht das Unternehmen für Uber besonders attraktiv, das nach Möglichkeiten sucht, in wachstumsstarke Sektoren zu investieren.

Expedia verfügt über eine starke internationale Präsenz, mit 36,54 Prozent seines Umsatzes außerhalb der USA. Diese globale Reichweite könnte Uber dabei helfen, seine Marktposition international auszubauen und sich im wachsenden Reisesektor zu etablieren.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 23,026 Milliarden US-Dollar wäre eine Übernahme von Expedia für Uber realisierbar. Der Streubesitz von 40,748 Prozent würde es Uber zudem erleichtern, genügend Anteile zu erwerben, um eine Akquisition durchzuführen.

Qualcomm unternimmt einen echten Anlauf bei Intel

Die Spekulation ist nicht neu, sie stand schon 2024 im Raum. Im vergangenen Jahr hatte Qualcomm mal bei Intel vage angeklopft, als Pat Gelsinger noch im Amt war. Allerdings entschied sich Qualcomm die Präsidentschaftswahl abzuwarten, um danach einen ernsten Anlauf zu unternehmen, Intel zu kaufen.

Eine Übernahme von Intel durch Qualcomm könnte aus strategischen und finanziellen Gründen Sinn ergeben. Qualcomm, ein führendes Unternehmen für Mobiltechnologien, könnte durch den Kauf von Intel seine Position im 5G-Markt stärken und sein Geschäft diversifizieren. Intel verfügt über wertvolle Technologien, insbesondere in der Kommunikationsinfrastruktur, die Qualcomms Angebot in Bereichen wie vernetzte Geräte, Automobiltechnologien und das Internet der Dinge perfekt ergänzen könnten.

Intel hat seit Beginn seiner Krise fast 50 Prozent seiner Marktkapitalisierung verloren und bringt derzeit nur noch 106 Milliarden US-Dollar auf die Börsen-Waage. Dieser deutliche Wertverlust könnte Intel für eine Übernahme attraktiver machen, insbesondere wenn Qualcomm in der Lage ist, einen günstigen Preis auszuhandeln, da Intel mit finanziellen Schwierigkeiten kämpft.

Der US-Konzern hat Einsparungen von 10 Milliarden US-Dollar angekündigt, darunter eine Reduzierung der Belegschaft um 15 Prozent. Sinkende Gewinne und korrigierte Prognosen setzen Intel weiter unter Druck, was die Bereitschaft für einen Verkauf erhöhen könnte.

Eine Übernahme würde Qualcomm zusätzliche Fertigungskapazitäten verschaffen und die Abhängigkeit von TSMC, dem wichtigsten Zulieferer, verringern. Dies könnte die Produktionskosten senken und die Margen verbessern. Außerdem würde Qualcomm durch die Integration von Intels Technologien seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem Halbleitermarkt weiter ausbauen.

Obwohl derzeit kein konkretes Interesse von Qualcomm an einer vollständigen Übernahme von Intel zu erkennen ist, könnten die schwierige Lage von Intel und attraktive Marktbedingungen eine solche Transaktion im Jahr 2025 durchaus möglich machen. Für Qualcomm wäre dies eine strategische Chance, seine Position im Halbleitermarkt nachhaltig zu stärken.

Risiken nicht unterschätzen

Trotz aller Chancen, die Übernahmen bieten, sind sie keineswegs risikofrei. Der Kaufpreis für das Zielunternehmen kann zu hoch angesetzt sein, wodurch die Rentabilität des Deals in Frage gestellt wird. Auch die Integration beider Unternehmen kann sich als schwierig erweisen und mehr Kosten verursachen als geplant. Solche Faktoren können die Aktien des käuferischen Unternehmens belasten und für Enttäuschung bei den Anlegern sorgen.

Mein Tipp:

Übernahmen sind das Salz in der Suppe der Börse. Sie bringen Spannung, Dynamik und Chancen – sowohl für Unternehmen als auch für Investoren. Doch wie bei jeder Gelegenheit an der Börse gilt: Neben den Möglichkeiten sollten Anleger auch die Risiken im Auge behalten. Ein genauer Blick auf die Strategie, den Preis und die Erfolgsaussichten des Deals kann helfen, kluge Entscheidungen zu treffen und von den Bewegungen am Markt zu profitieren.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der nline-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 20,79 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer