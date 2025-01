Experte verrät, worauf es insbesondere am Anfang zu achten gilt, um zahlungsfähig zu bleiben (FOTO)

Potsdam (ots) - Die Gründung eines neuen Unternehmens ist mit vielen

Herausforderungen und Unwägbarkeiten verbunden. Nicht selten überstehen

Start-ups die ersten Jahre der unternehmerischen Tätigkeit nicht. Das lässt sich

aktuell am Beispiel von Smafo, einem Paderborner Start-up, beobachten. Der

Anbieter von E-Bikes musste kürzlich Insolvenz anmelden und ein

Insolvenzverwalter prüft nun die finanzielle Situation des Unternehmens.



Die Gründe für das frühe Scheitern vieler junger Unternehmen ähneln sich

auffallend oft. Sie lassen sich vor allem auf ein unzureichendes finanzielles

Management und zu wenig strategischen Weitblick zurückführen. Dabei ist es

möglich, potenzielle Probleme bereits in der Anfangsphase durch ein gutes

Risikomanagement und eine sorgfältige Liquiditätsplanung zu vermeiden. Der

folgende Beitrag stellt typische Fehler vor und gibt Hinweise, um sie zu

vermeiden.





Prüfung der Markt- und UnternehmenssituationDie besten Erfolgschancen hat jedes Start-up, wenn es vollständig über denaktuellen Ist-Zustand informiert ist. Mit einer genauen Erfassung von Aufträgenlassen sich solche herausfiltern, die die Liquidität bereits kurzfristigsteigern, um sie dann zu priorisieren. Auch hilft es, nach möglichen Engpässenzu suchen und Prozesse zu beschleunigen. Dies lässt sich durch eine bessereKommunikation oder eine klare Prioritätensetzung erwirken. Wer die Zahlungsmoralseiner Kunden verbessern möchte, kann erwägen, Rabatte für frühzeitigesBegleichen von Rechnungen anzubieten.Um die finanzielle Situation genau zu erfassen, ist ein wöchentlicherLiquiditätsplan extrem hilfreich. Dadurch werden Einnahmen und Ausgabenlückenlos dokumentiert. Wenn an bestimmten Stellen Engpässe entstehen, empfiehltes sich, Zahlungsziele anzupassen und zu verkürzen.Auf ein gutes Kostenmanagement kommt es anHäufig besteht in Unternehmen Einsparpotenzial. Um dies zu identifizieren, mussman die Kosten genau unter die Lupe nehmen. Oft ist es möglich, Verträgeanzupassen oder neu auszuhandeln, etwa Miet- und Leasing- sowieVersicherungsverträge. Auch im IT- und Dienstleistungsbereich bestehen oftmalsgünstigere Alternativen. Zudem sollten Ausgaben gerade in der Startphase nur aufNotwendigkeiten beschränkt werden. Möglicherweise können Renovierungsmaßnahmenoder der Neukauf von Büromöbeln noch ein bis zwei Jahre verschoben werden,sofern keine Dringlichkeit besteht. Auch Urlaubsüberhänge von Mitarbeiternsteigern häufig die Kosten. Dies lässt sich verhindern, indem es rechtzeitig andie Beschäftigten kommuniziert wird, um sie dazu anzuhalten, solche Überhänge