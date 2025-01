Yukon Metals ernennt Kaeli Gattens zum Vice President, Investor Relations and Communications

Frau Gattens kann in der globalen Bergbau- und Metallbranche eine Erfahrung von fast 15 Jahren vorweisen, die sich über die Bereiche Unternehmensentwicklung, Investor Relations, ESG und digitale Transformation in börsennotierten Unternehmen erstreckt. Bevor sie zu Yukon Metals kam, war Frau Gattens als Vice President, Corporate Development bei der JDS-Unternehmensgruppe tätig. Zuvor hatte sie immer verantwortungsvollere Positionen bei Sun Peak Metals Corp., VRIFY und Finning Digital inne. Die ersten sechs Jahre ihrer Karriere verbrachte Frau Gattens bei Goldcorp Inc., wo sie in den Bereichen Kapitalmärkte und Einbindung von Interessensvertretern beeindruckende Ergebnisse erzielte.

Frau Gattens ist Mitglied des Board of Directors von Women in Mining British Columbia. Sie besitzt ein Graduate-Diplom in Business Administration von der Simon Fraser University sowie ein Bachelor-Diplom in Political Science and Economics von der University of Victoria und ist in ProSci Change Management zertifiziert.

President und CEO Rory Quinn sagte: „Wir freuen uns, dass wir Kaeli Gattens zu diesem für das Unternehmen wichtigen Zeitpunkt in das leitende Managementteam von Yukon Metals aufnehmen können, zumal wir in dieser Saison die Bohrungen in drei Konzessionsgebieten vorantreiben. Kaeli Gattens bringt eine langjährige Betriebserfahrung in der Bergbaubranche sowie ein umfassendes Netzwerk an Interessensvertretern ein. Außerdem hat sie bereits in kurzer Zeit einen bedeutsamen Beitrag zu Yukon Metals geleistet. Ihr Engagement für die Branche und die Gemeinschaft entspricht den Werten von Yukon Metals und wir sind stolz darauf, ihre Bestrebungen zu unterstützen.“

ÜBER YUKON METALS CORP.

Yukon Metals ist finanziell gut aufgestellt und verfügt über ein Konzessionsportfolio, das auf Grundlage von über 30 Jahren Prospektionsarbeiten durch die Familie Berdahl, das Prospektionsteam hinter Snowline Golds Portfolio von primären Goldprojekten, aufgebaut wurde. Das Portfolio von Yukon Metals umfasst in erster Linie Kupfer-Gold- und Silber-Blei-Zink-Konzessionsgebiete, die auch eine beträchtlichen Gold- und Silberkomponente aufweisen.