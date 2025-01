Crossfuze ebnet den Weg für ServiceNow-Partner-Exzellenz, behält Elite Partner-Status und erwirbt Customer Experience-Spezialisierung

„Die Anerkennung als einer der besten ServiceNow-Partner weltweit ist eine große Ehre", erklärt Steve Griffiths, CEO bei Crossfuze. „Das Engagement unseres Teams für hervorragende Leistungen und unser Fokus auf den Erfolg unserer Kunden haben maßgeblich zum Erreichen dieser Meilensteine beigetragen. Die Customer Experience Specialization beweist unseren Einsatz, um unseren Kunden einen unvergleichlichen Mehrwert zu bieten."

Untermauert werden diese Errungenschaften durch den Erfolg von Crossfuze bei der Erlangung von 12 validierten Praktiken in 2024, die eine breite Palette von ServiceNow-Lösungen abdecken. Sie zeigen die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden in jeder Phase ihrer Entwicklung zu unterstützen.

„Crossfuze zeigt weiterhin ein herausragendes Engagement für unsere gemeinsamen Kunden", berichtet Erica Volini, Executive Vice President of Worldwide Industries, Partners, and Go-to-Market bei ServiceNow. „Ihr erneuerter Status als Elite Partner ist ein weiterer Beweis für den unglaublichen Wert, den sie liefern, und für die Zukunft, die wir gemeinsam aufbauen."

Als ServiceNow Elite Partner setzt Crossfuze seine fundierten Branchenkenntnisse und sein technisches Fachwissen ein, um Unternehmen bei der Transformation ihrer Prozesse und der Verwirklichung ihrer Ziele für die digitale Transformation zu unterstützen. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz und einem unermüdlichen Fokus auf Innovation ist Crossfuze gut positioniert, um in der sich stetig weiterentwickelnden Landschaft der digitalen Workflows eine Vorreiterrolle zu übernehmen.

„Dieses Wachstum, die Auszeichnungen und unsere Investitionen in den Ausbau unserer KI-Praxis bedeuten, dass wir besser denn je aufgestellt sind, um mit Agentic AI und der ServiceNow-Plattform die herausragende Chance für unsere Kunden zu nutzen", so Nick McGillivray, President und CRO bei Crossfuze. „Die digitale Transformation ist in vollem Gange, und der richtige Zeitpunkt dafür ist genau jetzt!"

Weitere Informationen über Crossfuze und seine ServiceNow-Lösungen erhalten Sie unter www.crossfuze.com.

Informationen zu Crossfuze: Crossfuze ist ein globaler Partner für professionelle Dienstleistungen mit mehr als 20 Jahren Erfahrung beim Erzielen hervorragender, dauerhafter Geschäftsergebnisse für Kunden durch ein innovatives Workflow-Design und richtungweisende Technologien. Crossfuze bietet ein umfassendes Angebot an Beratungs-, Implementierungs- und Support-Services, die Kunden dabei helfen, ihre strategische Ausrichtung auf der Plattform zu definieren, Lösungen erfolgreich zu implementieren und kontinuierliche operative Exzellenz zu erreichen. Als ServiceNow Elite Partner widmet sich Crossfuze der Bereitstellung von erstklassigen ServiceNow-Erlebnissen und der Förderung der digitalen Transformation für Unternehmen weltweit.

