KONJUNKTUR vom 28.01.2025 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: Industrie in Deutschland steckt in Krise fest

WASHINGTON - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Januar merklich eingetrübt. Der Konsumindikator sei um 5,4 Punkte auf 104,1 Punkte gefallen, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mit. Dies ist der niedrigste Wert seit September. Volkswirte hatten mit 105,7 Punkten gerechnet. Der Wert für den Monat November wurde allerdings von 104,7 auf 109,5 Punkte nach oben revidiert.

BERLIN - Die deutsche Industrie steckt in der Krise fest. "Die Stimmung ist miserabel", sagte Industriepräsident Peter Leibinger in Berlin. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) rechnet auch in diesem Jahr mit einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung. Die Zukunft des Industriestandorts stehe auf dem Spiel. Der Vorsitzende der Gewerkschaft IGBCE, Michael Vassiliadis, sagte: "Die Krise der Industrie verfestigt sich."

USA: Stärkster Auftragsdämpfer für langlebige Güter seit einem halben Jahr

WASHINGTON - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter Ende des vergangenen Jahres überraschend weiter gesunken. Die Bestellungen gingen im Dezember im Monatsvergleich um 2,2 Prozent zurück, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Es ist der zweite Rückgang in Folge und der stärkste Auftragsdämpfer seit Juni. Volkswirte wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,6 Prozent erwartet.

Experten: Bund braucht Strategie für den 'Globalen Süden'

BERLIN - Eine Expertenkommission mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft fordert von der nächsten Bundesregierung eine strategische Zusammenarbeit mit den Ländern des sogenannten Globalen Südens. Bilaterale Partnerschaften zu den einzelnen Ländern sollten über einen nationalen Sicherheitsrat koordiniert werden, heißt es in dem Bericht, den die Kommissionsvorsitzende und frühere Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in Berlin vorstellte.

EZB-Umfrage: Banken verschärfen Standards für Unternehmenskredite

FRANKFURT - Die Geschäftsbanken in der Eurozone haben laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) die Kreditvergabe an Unternehmen wegen höherer Risiken verschärft. Im Schlussquartal 2024 habe sich die "ausgeprägteste Verschärfung" der Richtlinien seit mehr als einem Jahr gezeigt, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Umfrage zum Kreditgeschäft (Bank Lending Survey) der EZB. Die Notenbank befragt regelmäßig Geschäftsbanken der Eurozone, ob und wie sich die Kreditvergabestandards und die Kreditnachfrage verändert haben.

Wissing: KI aus Deutschland nicht chancenlos



BERLIN - Der Erfolg des chinesischen KI-Start-ups DeepSeek zeigt nach Einschätzung von Bundesdigitalminister Volker Wissing auch eine gute Perspektive für die deutsche Wirtschaft auf. Der Deep-Seek-Moment, der am Montag die Aktien großer Technologie-Konzerne massiv unter Druck gesetzt hatte, zeige, wie schnell und kostengünstig Künstliche Intelligenz ausgerollt werden kann, sagte Wissing im Deutschlandfunk. "Sie zeigt auch, dass die KI-Maxime "Viel hilft viel" möglicherweise gar nicht mehr gültig ist."

'FT': Neuer US-Finanzminister will Einführung universeller Zölle

LONDON/WASHINGTON - Der neue US-Finanzminister Scott Bessent strebt laut einem Zeitungsbericht generelle Zöllen auf Importe in die USA an. Die neuen universellen Zölle sollten bei 2,5 Prozent beginnen und dann monatlich angehoben werden, berichtet die "Financial Times" und beruft sich dabei auf Personen, die mit der Sache vertraut seien. Die Zölle sollen demnach jeden Monat um den gleichen Betrag gesteigert werden, bis die Abgaben auf bis zu 20 Prozent angehoben sind.

Ifo-Institut erwartet weiter sinkende Exporte



MÜNCHEN - Zu Jahresbeginn wächst der Pessimismus in der deutschen Exportindustrie. Die monatlich vom Münchner Ifo-Institut bei den Unternehmen abgefragten Exporterwartungen haben sich in diesem Monat ein weiteres Mal verschlechtert. Der Indikator fiel von

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl