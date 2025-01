beaconsmind AG: Roundtable für Investoren am 11.02.2025

Die NuWays AG veranstaltet einen Roundtable mit der beaconsmind AG . Jonathan Sauppe und Boris Tölzel werden nach den erfolgreichen Akquisitionen und der Umfirmierung in Swissnet Group einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben. Unternehmen: beaconsmind AG Datum: 11.02.2025 15:00 Speaker: Boris Tölzel, Co-CEO Infrastructure und Jonathan Sauppe, CEO

Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/business-update-und-ausblick-auf-2025-6qmusqrz+++Über beaconsmind AG: Die 2015 gegründeted beaconsmind Gruppe ist ein führender Anbieter von standortbezogenen Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus den Branchen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen sowie dem öffentlichen Sektor. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth-Beacons und WiFi-Hotspots, ermöglicht beaconsmind eine präzise Ortung und Identifikation von Kunden in Echtzeit. Die daraus gewonnenen Daten können Dank der Integration der Software-Suite in Echtzeit analysiert werden, um so Effizienzsteigerungen zu erreichen. Zu den Kunden des Unternehmens zählen internationale Unternehmen wie unter anderem Adidas, Unilever, BMW oder Pizza Hut.