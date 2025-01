Erhöhter Absatz des HONOR Magic7 Pro nach Produkteinführungen der Konkurrenz (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- 31 % Umsatzanstieg innerhalb von 24 Stunden nach der Markteinführung eines

Konkurrenz-Flaggschiffgeräts am 22. Januar

- 76 % höhere Verkaufszahlen des HONOR Magic7 Pro in Europa in den ersten 48

Stunden im Vergleich zum Vorgängermodell Magic6 Pro



Vor erst einer Woche hat HONOR, führender Anbieter smarter Technologie, sein

neuestes Flagship Smartphone HONOR Magic7 Pro vorgestellt. Nun verzeichnet der

Tech-Hersteller bereits erste Erfolge durch sprunghaft angestiegene

Verkaufszahlen in Europa. Bereits in den ersten 48 Stunden nach Markteinführung

erreichte HONOR europaweit einen Verkauf von 76 % mehr Geräten als beim Magic6

Pro im Vorjahr. Auch die Verkaufsdaten vom Online-Shop HONOR.com zeigten eine

erfolgreiche Bilanz: Während der ersten 24 Stunden nach Markteinführung anderer

wichtiger Flaggschiffgeräte in der vierten Kalenderwoche erreichte HONOR einen

Verkaufsanstieg von 31 % im Vergleich zum Vortag. Diese Entwicklung zeigt

deutlich, dass das HONOR Magic7 Pro das Potenzial zum Must-have-Android-Gerät

des Jahres 2025 hat. Zudem scheinen Kunden von anderen Herstellern bereits

abzuwandern - das Marktangebot bestimmt die Kaufentscheidung.







neue Funktionen, die es von der Konkurrenz abheben. Allen voran der KI-gestützte

SuperZoom, der bis zu 100-fach vergrößern kann. Ab dem 30-fachen Zoom sorgt die

KI für unglaubliche Klarheit und weitere Verbesserungen auf Knopfdruck - ideal

für wunderschöne Landschaften oder atemberaubende Architektur. Das neue Gerät

verfügt außerdem über KI-Bewegungserkennung, die besondere Momente in

außergewöhnlicher Klarheit festhält. Die HD-Super-Burst-Funktion ermöglicht es,

Hochgeschwindigkeits-Actionsequenzen mit einer Präzision von 10 Bildern pro

Sekunde einzufrieren und so eine unübertroffene Genauigkeit in jeder einzelnen

Aufnahme zu gewährleisten.



" Das Magic7 Pro hat Grenzen überwunden und wird den Smartphone-Markt gehörig

aufmischen. Der KI-SuperZoom ist ein Wendepunkt und hebt uns von unseren

Mitbewerbern ab", sagt Tony Ran, CEO von HONOR Europe . " Es ist wirklich

spannend zu sehen, wie die Magic-Serie weiterwächst, und das verschafft uns eine

perfekte Ausgangsposition für ein starkes Jahr 2025. Insbesondere da wir

beobachten, dass die Verbraucher von anderen Anbietern zu HONOR wechseln."



Smarter Lifestyle dank KI-gestütztem MagicOS 9.0



Die personalisierte und intelligente Benutzeroberfläche der HONOR Magic7-Serie

integriert KI nahtlos in alltägliche Aufgaben. Mit den erweiterten Funktionen

des Magic Portals lassen sich gewünschte Objekte auf dem Bildschirm markieren, Seite 2 ► Seite 1 von 3





