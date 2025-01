Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,27 Prozent auf 108,86 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,57 Prozent.

Die nach den deutlichen Kursverlusten am Vortag wieder etwas freundlichere Stimmung an den Aktienmärkten belastete die Anleihen. Der Erfolg des chinesischen KI-Start-ups DeepSeek hatte am Montag für Turbulenzen an den Finanzmärkten gesorgt.

Die am Nachmittag in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten bewegten die Anleihen kaum. So hatte sich das vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen im Januar merklich eingetrübt. Gleichzeitig sind die Inflationserwartungen der Verbraucher gestiegen./jsl/jha/