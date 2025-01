STRATEC - Aktie im Rampenlicht - 28.01.2025

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,55 % geändert.

An den Börsen herrscht heute Aufwind: Die wichtigsten Indizes zeigen positive Trends, angeführt vom TecDAX mit einem kräftigen Plus. Auch in den USA sind die Märkte in guter Stimmung.

Nach den Kursturbulenzen zu Wochenbeginn hat der Dax am Dienstag an Fahrt gewonnen. Der deutsche Leitindex zog bis zum frühen Nachmittag um 0,80 Prozent auf 21.452,21 Punkte an. Damit näherte sich das Börsenbarometer wieder seinem erst am Freitag …

