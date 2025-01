IPM ESSEN 2025 feierlich eröffnet (FOTO)

Warum?Weil die Zahlen nicht ok waren, sondern über z.b. KE's hübsch gemacht wurden.Diese Firma hat einen unfassbaren Klamauk veranstaltet. Ja, regelrecht bizzare Unternehmenskäufe getätigt.JEDEM hätte sofort klar sein müssen, dass ein Unternehmen, das a) einen Wurstproduzenten in den USA, b) ein PC-Schulungsbüro in Südostasien, c) ein Klein-Taxiunternehmen in GB und d) irgendwas in Australien und noch was Fachfremdes ganz woanders kauft,Wie hätte man das kontrollieren können?Wie lassen so viele unterschiedliche Rechtsgebiete organisieren?Wie kann man dermaßen viel Fachfremdes überblicken?Es gab NULL Synergieeffekte, dafür aber jede Menge Verwaltungsaufwand (Anwälte, Reiseaufwand, etc,), um überhaupt zu checken, was dieser bunte Haufen über die Welt verteilt so anstellt.Ich habe MBH immer wieder beobachtet, weil es so BIZARR war, was die an "lustigen" Firmen zusammengekauft haben.Das war doch irgendwie wie bei den Schildbürgern: man wartet auf den nächsten Streich