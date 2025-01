KuCoin kündigt Vergleich mit dem DOJ an und läutet damit ein neues Kapitel der Compliance und des Wachstums ein

Zwischen dem DOJ und den beiden Gründern von KuCoin, Chun Gan und Ke Tang, wurde ebenfalls eine Vereinbarung getroffen, wonach das DOJ alle Anklagen gegen sie abweist, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Dieses Ergebnis gewährleistet einen sauberen Weg nach vorne für KuCoin und seine neue Führung.

Ein erneuertes Engagement für die Einhaltung von Vorschriften

In den letzten zwei Jahren hat KuCoin erhebliche Fortschritte bei der Einhaltung von Vorschriften gemacht, indem es umfassende Know-Your-Customer-Anforderungen (KYC) für alle Benutzer eingeführt und Betriebslizenzen in mehreren Gerichtsbarkeiten erhalten hat. Diese Maßnahmen spiegeln die proaktiven Bemühungen des Unternehmens wider, sich als gesetzeskonformer und verantwortungsbewusster Marktführer in der Kryptowährungsbranche zu etablieren.

Die Ernennung von BC Wong zum CEO unterstreicht dieses Engagement. Der promovierte Jurist aus Singapur war zuvor als Chief Legal Officer von KuCoin tätig und spielte eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Compliance-Rahmens. Seine Führung unterstreicht den Fokus von KuCoin auf die Ausrichtung der Geschäftstätigkeit an den höchsten regulatorischen Standards und die Stärkung der Grundlage für nachhaltiges Wachstum.

Die Vision des CEO

BC Wong erklärte:

„Dieser Beschluss läutet ein neues Kapitel für KuCoin ein, das unser Engagement für Compliance, Sicherheit und Innovation bekräftigt. Während wir uns vorerst aus den USA zurückziehen, konzentrieren wir uns darauf, unsere globalen Compliance-Praktiken zu stärken und Möglichkeiten für einen Wiedereintritt in den Markt mit den erforderlichen Lizenzen zu prüfen.

KuCoin engagiert sich weiterhin für die Unterstützung unserer globalen Gemeinschaft, die Bereitstellung innovativer Lösungen und die Förderung der verantwortungsvollen Einführung von Kryptowährungen. Gemeinsam werden wir eine stärkere und sicherere Zukunft für alle schaffen."

Blick in die Zukunft

Mit diesem Beschluss ist KuCoin bereit, die Kryptowährungsbranche in eine gesetzeskonforme und innovative Zukunft zu führen. Unter der Leitung von BC Wong wird das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit weiter verfeinern und der Einhaltung von Vorschriften Priorität einräumen, um sicherzustellen, dass es eine zuverlässige und sichere Plattform für Nutzer weltweit bleibt.

Informationen zu KuCoin

KuCoin wurde 2017 gegründet und ist eine der bahnbrechenden und weltweit anerkannten Technologieplattformen zur Unterstützung der digitalen Wirtschaft, die auf einer soliden Grundlage aus modernster Blockchain-Infrastruktur, Liquiditätslösungen und einem außergewöhnlichen Benutzererlebnis aufbaut. Mit einer angeschlossenen Nutzerbasis von mehr als 38 Millionen Menschen weltweit bietet KuCoin umfassende Lösungen für digitale Vermögenswerte in den Bereichen Wallets, Handel, Vermögensverwaltung, Zahlungen, Forschung, Ventures und KI-gesteuerte Bots. KuCoin hat Auszeichnungen wie „Best Crypto Apps & Exchanges" von Forbes erhalten und wurde von Hurun unter die „Top 50 Global Unicorns" im Jahr 2024 aufgenommen. Diese Anerkennungen spiegeln das Engagement des Unternehmens für nutzerorientierte Prinzipien und Grundwerte wider, zu denen Integrität, Verantwortlichkeit, Zusammenarbeit und ein unermüdliches Streben nach Spitzenleistungen gehören.

